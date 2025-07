DALLA TURCHIA - Galatasaray, se salta la trattativa Osimhen l'alternativa è Lucca dell'Udinese

Secondo quanto riportato da Fanatik, il Galatasaray sarebbe già pronto a virare su Lorenzo Lucca nel caso in cui non andasse in porto la trattativa Osimhen. Il centravanti piemontese è un obiettivo reale di calciomercato degli azzurri e avrebbe da tempo dato la priorità al club di De Laurentiis.

LUCCA - L'ex allenatore Cioffi: “Lorenzo è un giocatore completo, non mi sorprende che abbia attirato l'attenzione dei grandi club”. Gabriele Cioffi, allenatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Lucca è un giocatore completo, la sua struttura può ingannare ma è veloce, esplosivo ed elastico. Non mi sorprende che abbia attirato l’attenzione di grandi club per le qualità che ha”.



IL PARERE - Stramaccioni: "Sta nascendo un Napoli intelligente, De Bruyne straordinario"

Andrea Stramaccioni, allenatore e talent Dazn, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Il Napoli nel corso della stagione ha avuto poche armi a disposizione e quindi in alcune partite per forza di cose ha fatto più fatica. De Bruyne? Gli azzurri hanno preso un giocatore straordinario, sono eccitato al pensiero di vederlo in Serie A. Ha delle caratteristiche che non ha nessuno, vede dei passaggi che gli altri non vedono: sta nascendo un Napoli intelligente. Ndoye è uno che punta molto sul dribbling, Lucca è il miglior colpitore di testa del campionato…”.



UDINESE - Carnevale: "Il Napoli è la squadra da battere, Lucca non sarà una comparsa"

Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli e dirigente dell’Udinese, ha parlato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Il Napoli sta facendo un ottimo mercato, sono tutti nomi da Champions. Se dovesse andare tutto in porto, Conte avrebbe delle grandi armi a disposizione in vista della prossima stagione. Lucca non sarà una comparsa, è un giocatore titolarissimo in tutte le squadre di Serie A. Se Lucca dovesse arrivare sarà uno stimolo per il ragazzo per fare ancora meglio, dovrà conquistarsi il posto da titolare. Il Napoli sarà la squadra da battere e le cose che sta facendo sono stellari, vuole vincere sia in campo nazionale e giocarsi anche la Champions League. Devo fare i complimenti a De Laurentiis”.



"Ciao ragazzi, è stato bello", Beukema è del Napoli: ha salutato i compagni a cena

Sam Beukema è prossimo a diventare un giocatore del Napoli: convocato per il raduno del Bologna, ieri non è entrato in campo per il primo allenamento e anzi ha salutato tutti i compagni annunciando la sua nuova, imminente avventura. A raccontare l'ultima giornata in maglia rossoblu dell'olandese è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Ciao ragazzi, è stato bello davvero: due stagioni, 80 partite, 2 gol, la Champions e la conquista della Coppa Italia a maggio. Quella di sabato a Casteldebole è stata una cena d’addio, insomma. La trattativa tra Napoli e Bologna, impostata e tutto sommato definita già da qualche giorno, è andata definitivamente in porto all’alba del weekend con la sistemazione dei bonus: 30 milioni la base fissa e 3 quella variabile".