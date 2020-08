Continua a crescere in modo costante il numero dei contagiati in Italia. Adesso sono arrivati a 1.210 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, nonostante il numero di tamponi effettuati sia stato di 67.371 (circa 10mila in meno rispetto al giorno precedente), con il totale dei casi che adesso è arrivato a 259.345.

Nel dato pubblicato oggi, è ancora la Valle d'Aosta l'unica regione con zero contagi, mentre e la Lombardia (239) la regione con più nuovi casi, seguita dal Lazio (184) e dal Veneto (145). Da segnalare anche gli 81 casi registrati in Sardegna nonostante i soli 1.081 tamponi effettuati in quella regione.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 18.438, 935 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 69 (5 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 971 (47 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 17.398 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (883 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 205.470, in aumento di 267 rispetto al dato di sabato. Oggi i morti sono 7, con il totale dei decessi che sale a 35.437.