Saint-Rhémy-en-Bosses - Aosta - Oggi, venerdì 1° novembre, un aereo da turismo è stato coinvolto in un incidente nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

Tre persone sono stati ricoverati presso il Pronto Soccorso dell'ospedale U. Parini di Aosta. I feriti sono due adulti (un uomo e una donna) e un minorenne, tutti residenti in Piemonte.



I due adulti sono stati ricoverati in osservazione, mentre il minorenne è stato trasferito nel reparto di Ortopedia e Traumatologia.



Il soccorso è stato coordinato da un equipaggio medico in elicottero, insieme a tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e ai Vigili del Fuoco, con ulteriori trasporti effettuati via terra in ambulanza. Attualmente, tutti i pazienti si trovano in fase diagnostica.