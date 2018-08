"Apeggiando" per l'Italia, ovvero 4000 km di solidarietà

Mancano 38 giorni alla partenza di APEGGIANDO PER L'ITALIA! Un viaggio all'insegna della solidarietà a bordo delle nostre piccole Ape, di un pulmino storico e di una bicicletta!

10 avventurieri che gireranno tutta l'Italia con lo scopo di raccogliere fondi per LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) e LA COLONNA ONLUSS (ricerca lesioni spinali).

Nel nostro piccolo e dopo un anno di lavoro, l'8 settembre partiremo dalla piazza di Cazzago di Pianiga (Ve) e faremo le prime importanti donazioni alle associazioni che sosteniamo!

Passeremo anche per Norcia ed Amatrice dove lasceremo i proventi di eventi che abbiamo organizzato in precedenza per le popolazioni colpite dal terremoto.

L'impegno e la solidarietà sono spinte incredibili per raggiungere grandi traguardi! 15 tappe, costeggiando l'Italia, ricche di eventi, incontri, persone che ci aspettano... e viste le nostre velocità dovranno aspettarci un bel po'!

"Apeggiando" per l'Italia è il secondo viaggio solidale dell'associazione SOLIDAPE, che nel 2016 è stata protagonista di Obiettivo North Cape estate 2016 con un viaggio lungo 8000 km documentato dal libro e dal docu/film APENORD che ci ha permesso di donare alle associazioni che sosteniamo circa 30.000 €.

Per seguire la nuova avventura dei nostri stravaganti mezzi e degli "apenauti" vi invito a seguirci sulla nostra pagina FB: OBIETTIVO APEGGIANDO PER L'ITALIA 2018.







Per chi volesse avere ulteriori informazioni sull'iniziativa, contattare Denis Bobbo, il presidente di Solidape, all'indirizzo mail associazionesolidape@gmail.com