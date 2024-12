Marcello Cirillo e Demo Morselli presentano "Natale in musica" gospel 2024, un evento straordinario che mira a risvegliare il senso più autentico di questa festività.

Regia e testi di Marcello Cirillo, direzione musicale e arrangiamenti di Demo Morselli, prodotto dalla New Batik, con il patrocinio e contributo del Consiglio Regionale del Lazio, questo tour natalizio invita il pubblico a ritrovare, attraverso la forza della musica, un messaggio di luce, bellezza e speranza in un momento di grande bisogno. Un Viaggio Spirituale tra Musica e Parole di Grandi Maestri .

"Natale in musica" gospel 2024 è più di un semplice concerto: è un'esperienza che si eleva a momento di riflessione e connessione. Al centro di questo viaggio musicale si trovano delle potenti

melodie, che si intrecciano con le parole di alcune poesie di figure illuminate come Madre Teresa di Calcutta, Khalil Gibran, Mahatma Gandhi, Elli Michler, Li Tien Min. Gli spettatori saranno trasportati in un percorso interiore, in cui la voce di Marcello Cirillo gli arrangiamenti originali di Demo Morselli e le poesie si fondono per riaccendere il calore della solidarietà e il valore della condivisione, offrendo una risposta alla solitudine e al buio che spesso segnano il nostro tempo. Questo concerto nasce dall'idea che la musica possa diventare voce della solidarietà, un messaggio profondo e universale che Cirillo e Morselli affidano alla potenza della musica. Le note risuoneranno come un abbraccio collettivo, mentre i testi evocheranno pensieri di pace e di amore per il prossimo. Un invito a riscoprire la luce che risiede in ciascuno di noi, un appello a ritrovare la bellezza dell'umanità attraverso la connessione e l'empatia.

"Natale in musica", vuole essere un dono per chi cerca uno spazio di serenità e riflessione, un'occasione per sentire lo spirito del Natale vibrare con intensità e passione. In questo evento speciale, le voci di un coro gospel, le melodie nelle note di un’orchestra di 10 elementi e le parole dei poeti recitate dall' artista Francesca Borrelli, risvegliano il senso della comunione e della rinascita, creando una celebrazione musicale che unisce e ispira.

Unisciti a Noi per Celebrare la Speranza

Questo Natale, lasciati guidare da Marcello Cirillo e Demo Morselli in un percorso di pace e fratellanza che vuole illuminare le nostre vite. Un viaggio che celebra non solo una stagione, ma una visione di amore e bellezza che rimane, come una stella, a indicare la via.