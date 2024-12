Progetti del Cuore, di cui Daniele Ragone è Amministratore Unico, ha collaborato insieme a Fondazione Exodus in occasione dell’evento Spazio della Solidarietà lo scorso 24 novembre. La due realtà, che aderiscono al Progetto HOPE, hanno fornito una clinica mobile dove è stato possibile sottoporsi a esami per la prevenzione gratuiti.



Daniele Ragone: Progetti del Cuore all’evento Spazio alla Solidarietà

Progetti del Cuore, società benefit guidata da Daniele Ragone, ha sostenuto il Progetto HOPE e ha partecipato all’evento Spazio della Solidarietà, tenutosi lo scorso 24 novembre in Piazza del Duomo a Milano, per festeggiare il 40° anniversario della Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi. Per l’occasione, la società ha fornito una clinica mobile presso cui è stato possibile effettuare esami specifici gratuiti per la prevenzione del tumore al seno. Un team di medici specializzati, dotati di strumenti di tecnologia avanzata, ha effettuato visite approfondite dalle 9 alle 18:30, con consegna immediata del referto. “Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di essere presenti all’evento Spazio della Solidarietà organizzato dalla Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi nel cuore di Milano, per due ragioni: ribadire l’importanza della prevenzione per i tumori al seno e dare il nostro contributo alla collettività, offrendo screening gratuiti a chi non può permettersi di affrontare spese mediche e sensibilizzare tutte le persone, in particolare i più giovani, sull’importanza della prevenzione”, ha sottolineato Daniele Ragone, Amministratore Unico di Progetti del Cuore.



Daniele Ragone: sostenere la prevenzione con Progetti del Cuore

La società guidata da Daniele Ragone si pone l’obiettivo di rendere accessibili, in maniera gratuita, esami e visite specialistiche a persone di ogni età sul suolo nazionale. Maggiore attenzione è posta ad ecografie e mammografie per lo screening del tumore al seno: Progetti del Cuore è in prima linea per il supporto alla prevenzione. Per questo motivo la città di Milano ha rappresentato una tappa fondamentale per il Progetto HOPE, che nel 2024 è in viaggio per l’Italia, rendendo partecipi oltre 1.000 persone. “Ringraziamo Exodus e Don Antonio, oltre che il Sindaco e il Comune di Milano, per averci invitato a partecipare a questa iniziativa di grande importanza sociale”, ha tenuto a rimarcare Daniele Ragone.