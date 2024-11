I dati riguardanti le operazioni di IPO sengano una differenza tra l'Italia e il resto d'Europa. Da noi infatti ci sono state 19 operazioni, delle quali soltanto una sul mercato principale.

In Europa invece le IPO corrono, e nel primo semestre dell'anno il controvalore ha superato i 13 miliardi di euro.

Sull'intero continente europeo ci sono state 6 operazioni in più rispetto al primo semestre dello scorso anno, per un totale di 71 Ipo. Quello che colpisce però è il valore nettamente superiore di queste quotazioni in borsa. Tre operazioni hanno superato i 2 miliardi di euro, mentre la media complessiva è stata di 192 milioni di euro, più del triplo rispetto a quelle registrate nel primo semestre del 2023. Una crescita si lega anche alla ripresa delle quotazioni di società partecipate dai fondi di private equity.