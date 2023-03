Il film rivelazione dell'anno Everything Everywhere All At Once parte favorito ai prossimi Oscar non solo nelle categorie miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan) ma anche e soprattutto nella categoria miglior montaggio dopo aver dominato la Stagione dei Premi.

Su questa lunghezza d'onda i recenti verdetti degli Eddie Awards, i riconoscimenti assegnati dal sindacato dei montatori, confermano la sua leadership per gli Oscar.