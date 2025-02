La Stagione dei premi cinematografici vede una competizione particolarmente accesa nella categoria della Miglior regia, con due registi in testa: Sean Baker, vincitore del Directors Guild of America Award per Anora, e Brady Corbet, che ha conquistato il BAFTA e il Golden Globe per The Brutalist.

La corsa all'Oscar in questa categoria si è fatta più incerta dopo i Critics Choice Awards, un premio che, più dei DGA Awards ha dimostrato di anticipare i verdetti degli Oscar per la categoria Best Directing. Quest'anno, la vittoria di Jon M. Chu per Wicked ha creato scompiglio, dato che il regista non è stato incluso nella cinquina finale degli Oscar. Di conseguenza, la competizione si restringe a Baker e Corbet, quest’ultimo è stato a lungo considerato il favorito, forte dei numerosi riconoscimenti ricevuti dalle associazioni di critici americani. Tuttavia, la sua posizione di vantaggio ha iniziato a vacillare con il verdetto dei DGA Awards, il premio del sindacato americano dei registi.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2025 nella categoria Miglior regia.