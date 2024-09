theretailchain-journal by Retailtrend.it (23 settembre 2024) – I gruppi della grande distribuzione organizzata francese Intermarché, Auchan Retail e Casino Group – hanno dato vita – ad una partnership di acquisto sul lungo termine (dieci anni), attraverso la creazione della centrale Aura Retail.

L’alleanza tra i tre gruppi , nasce in un momento critico per il potere di acquisto dei francesi che stanno per uscire da un periodo di alta inflazione, con lo scopo prioritario di capitalizzare i punti di forza e le complementarità delle insegne e nel contempo rafforzare i loro peso nelle trattative commerciali con i principali produttori.

Aura Retail, sarà composta da 5 strutture operative, che offriranno ulteriori opportunità di sviluppo e innovazione ad altri produttori con i quali i tre gruppi intrattengono partnership di lunga data.

Intermarché gestirà 3 centrali di acquista per il food



Aura Retail Achats Alimentaires si occuperà di gestire sinergie di acquisto per circa 200 produttori di beni di largo consumo a marchio nazionale per le insegne Intermarché-Netto, Auchan e Casino. L’azienda avrà la sua sede operativa a Massy. Nominato presidente Emmanuel Lavit, mentre Frèdéric Lecoq ne sarà CEO.

Aura Retail Internazional Food Service negozierà i servizi internazionali con i principali gruppi industriali multinazionali e offrirà sinergie nei numerosi paesi europei in cui i parner hanno sede (Portogallo, Spagna, Francia, Belgio,Lussemburgo, Polonia,Romania e Ungheria). Avrà sede a Bruxelles e sarà coordinata da Jean-Baptiste Berdeaux (Presidente del CdA) mentre il CEO sarà Olivier Mercier.

Aura Retail Private Label consentirà ai produttori alimentari europei che commercializzano MDD di beneficiare di un accesso privilegiato più efficiente al mercato attraverso un’offerta pubblica di acquisto congiunta da parte di Intermarché.



Auchan Retail gestirà 2 strutture non food per i brand nazionali



Aura Retail Achats Non Alimentaires offrirà sinergie ai 100 maggiori produttori che vendono marchi nazionali non alimentari. La sede sarà a Villeneuve-d’Ascq. Alla presidenza è stato nominato Stéphane Boennec, mentre l’incarico di CEO è stato affidato a Isabelle Saluden.

Aura Retail International Non-Food Services commercializzerà servizi internazionali alle principali multinazionali produttrici di prodotti non alimentari. La società lussemburghese sarà coordinata da Arnaud Bricmont (Presidente del CdA) mentre Dimitri Proskurovsky sarà il CEO.

OIA, filiale di Auchan gestirà le MDD non food



Infine, sul perimetro del marchio del distributore non food, i 3 gruppi massificheranno i loro acquisti attraverso la centrale di acquisto già esistente OIA (Organisation Intragroupe des Achats), che di fatto è una filiale di Auchan Retail. Questa azienda, che già acquista gamme di prodotti non alimentari a marchio del distributore per tutti i paesi in cui Auchan è presente, sarà in grado di accettare volumi d’affari da Intermarché e Casino nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto congiunta.

Queste partnership sono state costruite nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di concorrenza. Ogni partner mantiene la propria piena indipendenza in termini di politiche commerciali, di prezzo e promozionali, nonchè in termini di sviluppo della propria rete di vendita.

Riproduzione riservata ® Giuliano Bicchierai/Retailtrend.it