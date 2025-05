Il Comune di Pescara ha conferito al CEO di Renault Group Luca de Meo il “Ciattè d’oro”. Nel corso della cerimonia, il Sindaco ha elogiato la brillante carriera del manager e il suo virtuoso percorso internazionale.



Il “Ciattè d’oro” di Pescara a Luca de Meo

Insieme al “Delfino d’oro”, il “Ciattè d’oro” è la nota benemerenza civica istituita dal Comune di Pescara con cui vengono riconosciute personalità particolarmente meritevoli. Il “Ciattè d’oro”, in particolare, viene attribuito ai cittadini pescaresi che si sono notevolmente distinti per attività svolte a beneficio della città e per aver dato lustro alla comunità pescarese con meriti personali in ambito letterario, artistico, storico, culturale, sociale, economico, tecnico, sportivo, militare, religioso, della beneficenza e del volontariato. Nel 2021, il Comune di Pescara ha conferito il riconoscimento a Luca de Meo, il CEO alla guida di Renault Group. La cerimonia per la consegna della benemerenza si è tenuta lo scorso 18 aprile, in occasione del rientro del manager in città, alla presenza del Sindaco di Pescara e di altri rappresentanti dell’imprenditoria abruzzese.



L’intervento di Luca de Meo alla cerimonia di consegna

Durante l’evento, il CEO di Renault Group si è raccontato, ripercorrendo la propria storia personale e professionale, nell’ambito della tavola rotonda “Pescara, città dei talenti: storie di successi tra radici e futuro”. Ad accogliere il manager a Palazzo di città è stato il Sindaco Carlo Masci, il quale ha sottolineato “il percorso virtuoso di de Meo a livello internazionale”. “La città – ha proseguito Masci – gli riconosce gli straordinari meriti che ha conseguito nella sua brillante carriera ed è pronta ad accoglierlo e ad abbracciarlo per ascoltare la sua testimonianza, personale e professionale, tra amarcord e progetti per il futuro. Ascoltiamo dal vivo una eccellenza assoluta, consegnando un ricordo pescarese da chi è partito proprio da questa terra e ha sempre conservato un legame speciale, come dimostra la sua presenza qui nei prossimi giorni”. Oltre a Luca de Meo, hanno partecipato altre personalità di rilievo del mondo dell’imprenditoria abruzzese, tra cui il Presidente di Confimi Abruzzo Luca Tosto, il Presidente di Confindustria Abruzzo Lorenzo Dattoli e il Presidente del Polo automotive Abruzzo Giuseppe Ranalli.