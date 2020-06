Jennifer Aniston, come molti dei suoi colleghi di Hollywood, ha più volte espresso sostegno via social al movimento Black Lives Matter, dicendosi senza mezzi termini indignata per i tanti episodi di brutalità, per altro spesso ingiustificati, commessi dalla polizia contro gli afroamericani.

Per questo, ha invitato gli americani a darsi da fare per chiedere giustizia e uguaglianza invitando anche a firmare uina petizione per richiedere l'arresto di tutti e quattro i poliziotti che avevano partecipato all'arresto/omicidio di George Floyd, prima che il locale procuratore si fosse attivato per metterli sotto custodia.

Ma, secondo quanto riporta People, la Aniston non si sarebbe limitata a questo ed avrebbe donato almeno un milione di dollari ai movimenti che combattono le discriminazioni razziali.