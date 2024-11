Dichiarazione di Regina De Dominicis, Direttrice dell'Ufficio regionale dell'UNICEF per l'Europa e l'Asia centrale e Coordinatrice speciale per la risposta ai rifugiati e ai migranti in Europa:

"Abbiamo fatto troppa strada nella lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e in Asia centrale per permettere che l'autocompiacimento nella prevenzione e nel trattamento faccia deragliare i progressi e metta a rischio la vita dei bambini.I dati più recenti mostrano che un quarto dei bambini di età compresa tra 0 e 14 anni che necessitano di antiretrovirali nei Paesi dell'Europa e dell'Asia centrale non riceve questo trattamento salvavita.Altrettanto preoccupante è il fatto che la copertura antiretrovirale per i bambini sia diminuita negli ultimi cinque anni, passando dall'83% nel 2018 al 73% nel 2023. Solo nel 2023, si stima che 760 bambini nella regione dell'Europa e dell'Asia centrale siano morti per cause legate all'AIDS, la maggior parte - l'84% - prima del loro 10° compleanno.Stiamo anche assistendo a segnali preoccupanti di un indebolimento degli sforzi per garantire la prevenzione dell'HIV/AIDS tra i bambini e gli adolescenti in tutta la regione, in particolare tra le ragazze. In media, nel 2023 ogni giorno 20 bambini e adolescenti hanno contratto l'HIV, quasi tre quarti dei quali erano ragazze.Sebbene la copertura terapeutica per i bambini e gli sforzi di prevenzione tra le ragazze adolescenti stiano regredendo, in Europa e in Asia centrale si sta registrando un forte risultato di salute pubblica nella prevenzione della trasmissione verticale dell'HIV da madre a figlio. Il tasso di trasmissione dell'HIV da madre a figlio nella regione è diminuito di oltre cinque volte in 23 anni, passando dal 28,1% nel 2000 al 5,7% nel 2023. La diffusione del test HIV durante l'assistenza prenatale e l'elevata copertura degli interventi di prevenzione sono state le forze trainanti di questo risultato.Dobbiamo ora applicare lo stesso livello di impegno e coordinamento per garantire che i bambini e le famiglie abbiano accesso a cure prive di stigma e che tutti i bambini e gli adolescenti possano beneficiare di servizi di prevenzione completi, compresi i test.L'UNICEF lavora per prevenire la diffusione del contagio da HIV nei paesi prioritari della regione Europa e Asia Centrale. Ciò include l'affrontare le barriere per proteggere i bambini e i giovani dalla trasmissione dell'HIV e lavorare con loro per sensibilizzarli su questo tema.Non siamo ancora al traguardo. L'epidemia di AIDS non è finita. Qualsiasi rallentamento negli sforzi di cura e prevenzione rischia di vanificare gli immensi progressi compiuti negli ultimi decenni e di mettere in pericolo innumerevoli vite. Non dobbiamo permettere che ciò accada".

Crediti immagine: x.com/unicef_aids/status/1859226251182920129/photo/1