Dichiarazione di Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF per il lancio del Rapporto sull’Intervento Umanitario 2025.

“(…) A milioni di bambini vengono negati i loro diritti fondamentali a causa di una vasta gamma di crisi interconnesse, dai conflitti alle conseguenze del cambiamento climatico, dalle emergenze sanitarie all'aumento della povertà. Stimiamo che oggi, più di 460 milioni di bambini vivono o fuggono da conflitti devastanti. Vengono feriti e uccisi nelle loro case e comunità. Le loro scuole e ospedali sono sotto attacco. Stanno perdendo l’accesso ai servizi di cui hanno bisogno come protezione, acqua sicura, servizi igienico sanitari, vaccinazioni e istruzione.Questo include lo Stato di Palestina e Israele, dove a più di un anno dal brutale attacco contro Israele, la situazione dei bambini nella regione è indescrivibile. I bambini israeliani sono stati uccisi e presi in ostaggio, mentre migliaia sono stati sfollati dalle loro case. A Gaza, secondo le notizie, sono stati uccisi più di 44.000 palestinesi, il 60% dei quali sono donne e bambini. Tutti i quasi 1,1 milioni di bambini di Gaza hanno bisogno di assistenza umanitaria per sopravvivere, e la maggior parte di loro è ora sfollata in un'area di meno di 50 chilometri quadrati. La fame e la malnutrizione acuta sono diffuse, soprattutto nel nord, e migliaia di bambini hanno subito gravi violazioni dei diritti.Nel vicino Libano, speriamo che il cessate il fuoco annunciato di recente ponga fine alla guerra che ha ucciso più di 240 bambini, ne ha feriti circa 1.400 e ha sconvolto la vita di innumerevoli altri. Questo è un primo passo essenziale per consentire alle comunità di guarire e ricostruire dopo mesi di tumulti e perdite. Ma la distruzione di case, ospedali e infrastrutture civili all'interno del Paese ha interrotto l'istruzione di oltre 2 milioni di bambini... e ha lasciato molti senza accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi di base. Ripristinare queste vitali strutture è fondamentale per garantire che i bambini possano riprendersi e prosperare.Nel frattempo, il conflitto armato in Sudan infuria, devastando la popolazione civile del Paese. Il conflitto, gli sfollamenti di massa e le limitazioni all'accesso umanitario hanno provocato una devastante insicurezza alimentare, malnutrizione e gravi violazioni dei diritti. A giugno ho visitato Port Sudan e ho visto di persona come i bambini, soprattutto le bambine, siano colpiti ogni giorno da un conflitto che ha lasciato più della metà dei 24 milioni di bambini del Paese con un urgente bisogno di assistenza. ..In termini di dimensioni, le conseguenze umanitarie della guerra in Sudan sono le più straordinarie che abbiamo visto negli ultimi vent'anni... al di là delle crisi che dominano i titoli dei giornali mondiali, continuiamo a vedere livelli storici di bambini bisognosi di assistenza umanitaria nel quadro delle cosiddette ‘emergenze dimenticate’.(…) In Myanmar, ad esempio, si stima che 3,4 milioni di persone - di cui quasi il 40% sono bambini - siano state sfollate a causa della violenza. Questo include l'intensificarsi del conflitto nello Stato di Rakhine, dove l'UNICEF ha ricevuto notizie allarmanti sul fatto che i civili, in particolare i bambini e le famiglie, vengono presi di mira o catturati nel fuoco incrociato, causando morti e feriti gravi.Oppure ad Haiti, dove più di 700.000 persone, tra cui 365.000 bambini, sono sfollate all'interno del Paese a causa delle terribili violenze perpetrate dai gruppi armati. In tutto il Paese, 6 milioni di persone, tra cui 3,3 milioni di bambini, hanno bisogno di assistenza umanitaria... e la maggior parte di loro deve affrontare una grave insicurezza alimentare”.E nella Repubblica Democratica del Congo... quasi 15 milioni di bambini colpiti dal conflitto hanno bisogno di assistenza umanitaria e protezione.Allo stesso tempo, i bambini sono sempre più a rischio a causa dell'intensificarsi della crisi climatica. Oggi, più di 1 miliardo di bambini - quasi la metà dei bambini del mondo - vive in Paesi che sono ad altissimo rischio per gli impatti del cambiamento climatico. Di conseguenza, sono sempre più esposti a siccità e ondate di calore, tempeste più potenti e inondazioni più estese, inquinamento atmosferico e malattie. I disastri legati al cambiamento climatico stanno interrompendo l'approvvigionamento di cibo nutriente e acqua sicura per i bambini e stanno compromettendo la fornitura di servizi sociali essenziali.I cambiamenti climatici e i conflitti stanno anche allontanando i bambini dalle loro case e comunità, spesso più volte. Alla fine del 2023, quasi 50 milioni di bambini erano sfollati a causa di conflitti, violenze e disastri naturali - il 40% di tutti gli sfollati forzati a livello globale.Stimiamo che le condizioni climatiche estreme, tra cui inondazioni, siccità e tempeste, facciano sfollare 20.000 bambini al giorno. In media, lo sfollamento dei bambini dura cinque anni, il che significa che molti bambini trascorrono fino a un quarto della loro infanzia nei luoghi di accoglienza, spesso vedendosi negati i diritti fondamentali.Ancora una volta, l'entità dei bisogni umanitari dei bambini è ad un livello storicamente elevato, con un numero sempre maggiore di bambini colpiti ogni giorno. Guardando al 2025, stimiamo che 213 milioni di bambini in 146 Paesi e territori avranno bisogno di assistenza umanitaria nel corso dell'anno - un numero impressionante.Il mandato dell'UNICEF è quello di fornire a ciascuno di questi bambini i servizi e le forniture essenziali di cui hanno bisogno, per garantire la loro protezione e il rispetto dei loro diritti. In tutto il mondo, la nostra organizzazione ha la presenza sul campo, il personale dedicato e i partner per adempiere a questo mandato, anche nei luoghi più difficili da raggiungere. Nella prima metà di quest'anno, l'UNICEF e i suoi partner hanno raggiunto milioni di bambini e famiglie con assistenza umanitaria. Questo include la fornitura di assistenza sanitaria di base a più di 26 milioni di bambini e donne, la fornitura di acqua potabile a più di 17 milioni di persone, l'accesso di quasi 10 milioni di bambini ai servizi educativi e lo screening di più di 12 milioni di bambini per la prevenzione del deperimento.In tutte le nostre operazioni umanitarie, stiamo rafforzando i sistemi su cui i bambini fanno affidamento - tra cui l'assistenza sanitaria, l'acqua, i servizi igienici e l'istruzione - per sostenere gli obiettivi di sviluppo a lungo termine. L'UNICEF sta inoltre investendo in modo significativo in sistemi di allarme rapido, azioni preventive e misure di preparazione. Questo ci aiuta a proteggere le comunità da shock futuri, consentendo ai nostri team di rispondere in modo più rapido ed efficace alle crisi emergenti.Questi risultati dimostrano ciò che possiamo ottenere per i bambini. Ma per aprevedibili e tempestivi.L'UNICEF chiede 9,9 miliardi di dollari per sostenere la nostra azione umanitaria a favore dei bambini nel 2025. Questi fondi ci aiuteranno a raggiungere 109 milioni di bambini che vivono in situazioni di crisi umanitaria, sia con servizi immediati che salvano la vita, sia con investimenti per il loro sviluppo a lungo termine”.