L'UNICEF ha lanciato oggi il nuovo Rapporto sull'Intervento Umanitario con un appello di raccolta fondi di 9,9 miliardi di dollari per raggiungere 109 milioni di bambini in 146 paesi con aiuti salvavita nel 2025. I fondi saranno utilizzati per la risposta umanitaria dell'UNICEF a conflitti multipli, shock climatici, sfollamento e crisi sanitarie previste per il prossimo anno.

Nel mondo, 213 milioni di bambini si trovano ad affrontare con emergenze umanitarie imprevedibili e mutevoli. Con 109 milioni di bambini per i quali l'UNICEF prevede assistenza umanitaria nel 2025, i finanziamenti dei donatori sono fondamentali per assicurare che la risposta sia tempestiva, concreta e sufficiente.

“La portata dei bisogni umanitari dei bambini è a un livello storicamente alto, con un numero sempre maggiore di bambini colpiti ogni giorno”, ha dichiarato la Direttrice generale dell'UNICEF Catherine Russell. “Guardando al 2025, stimiamo che 213 milioni di bambini in 146 Paesi e territori avranno bisogno di assistenza umanitaria nel corso dell'anno - un numero impressionante. È compito dell'UNICEF raggiungere ognuno di questi bambini con i servizi e le forniture essenziali di cui hanno bisogno, e garantire che i loro diritti siano protetti e sostenuti - un mandato che ha guidato il nostro lavoro negli ultimi 78 anni.”

Inoltre, nel 2024, più di 57,5 milioni di bambini sono nati in Paesi colpiti da conflitti o altre crisi umanitarie in cui l'UNICEF ha lanciato un appello di emergenza. Si prevede che questa cifra aumenterà di almeno 400.000 unità nel 2025.

L'appello di 9,9 miliardi di dollari per il 2025 sottolinea l'urgente bisogno di rispondere a una serie crescente di sfide umanitarie che i bambini devono affrontare in 146 Paesi.

Come parte del suo Rapporto sull'Intervento Umanitario, che definisce l'appello dell'agenzia per il 2025, l'UNICEF prevede di raggiungere:

56,9 milioni di bambini e donne con accesso all'assistenza sanitaria primaria nelle strutture supportate dall'UNICEF;

34 milioni di bambini fra I 6 e i 59 mesi con visite per la malnutrizione acuta grave;

20,6 milioni di bambini, adolescenti e persone che se ne prendono cura con accesso a supporto per la salute mentale e psicosociale basato sulle comunità;

11,1 milioni di donne, bambine e bambini con accesso a interventi di mitigazione del rischio, di prevenzione e/o di risposta alla violenza di genere ;

; 24 milioni di bambini con accesso a istruzione formale o non formale, compreso l'apprendimento per la prima infanzia.

55,3 milioni di persone con accesso a quantità sufficiente e di qualità di acqua.

I primi 5 appelli di raccolta fondi per il 2025 sono per: Afghanistan ($1.188.778.304), Sudan ($840.000.000), Repubblica Democratica del Congo ($804.295.490), Stato della Palestina ($716.540.000), Libano ($658.200.000).

I risultati principali del 2024:

26,4 milioni di bambini e donne hanno avuto accesso ad assistenza sanitaria primaria;

12,2 milioni di bambini fra i 6 e I 59 mesi sono stati visitati per malnutrizione acuta grave;

17,4 milioni di persone hanno avuto accesso a una quantità sufficiente e di qualità di acqua da bere per uso domestico;

9,7 milioni di bambini hanno avuto accesso a istruzione formale o non formale, compreso l'apprendimento nella prima infanzia;

12,6 milioni di bambini, adolescenti e persone che se ne prendono cura hanno avuto accesso a supporto per la salute mentale e psicosociale basato sulle comunità.

Lo scorso anno, i donatori hanno contribuito con oltre il 50% dei fondi umanitari tematici dell'UNICEF utili a solo 4 emergenze – Afghanistan, Etiopia, Siria e Ucraina – una frazione delle 412 emergenze cui l'UNICEF ha risposto in 107 paesi. Allo stesso tempo, le operazioni umanitarie in paesi come Burkina Faso, Libano, Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Mali e Myanmar sono state le più gravemente sotto finanziate.

“Il sostegno alle risorse umanitarie flessibili e di base dell'UNICEF è fondamentale per il nostro lavoro a favore dei bambini colpiti dalle crisi”, ha dichiarato Russell. “Immaginate cosa possiamo ottenere per i bambini lavorando insieme attraverso un'azione umanitaria di valore, creando un mondo in cui i diritti di ogni bambino siano protetti e sostenuti, e in cui ogni bambino possa svilupparsi e prosperare - un mondo adatto a ogni bambino”.