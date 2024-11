Mark Donato, DJ, produttore e remixer, è Executive Producer per Gaia Music, è Regular Remixer per Radio Italia Party, programma condotto dalla frizzante Paoletta e con la regia del maestro Luca Camorcia in onda su Radio Italia.



L'ultima fatica di Mark Donato è un unofficial remix di "T"Amo T'Amo T'Amo" di Ivana Spagna e Nuzzle. Disponibile in free download per ogni DJ italiano ed internazionale, la versione di Mark Donato fonde la magia della hit anni '80 "T'amo T'amo T'amo" di Ivana Spagna con i ritmi moderni e accattivanti di Nuzzle!



In altre parole, Ivana Spagna, la regina della dance italiana, ci ha regalato ancora una volta la sua voce potente e inconfondibile, mentre Nuzzle, giovane prodigio della musica elettronica, aggiunge un tocco fresco e innovativo. Il risultato, nella recente versione originale, emoziona... e grazie all'unofficial remix di Mark Donato, questa canzone farà ballare senza sosta e cantare a squarciagola...



Ci sono dj che ogni giorno pensano più a far ballare e far emozionare il loro pubblico che al proprio ego musicale. Tra di loro c'è senz'altro il toscano Mark Donato, che spesso realizza bootleg & rework di brani italiani perfetti per ballare, ad ogni ora del giorno (e della notte). Tra le sue realizzazioni più recenti, c'è un bootleg di un brano di Mario Venuti, "Caduto dalle stelle". La sua versione è andata in onda recentemente su Radio Italia. Mark Donato è un vero professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Stanno raggiungendo ottimi risultati un suo rework, quello di "Hace Calor" ed uno disco originale, "Bonito".



