Il giovane artista di Torino si mette a nudo con un brano intenso ed emozionale disponibile dal 6 dicembre in promozione radiofonica nazionale

Ivan Varca, conosciuto con il nome d’arte Trak, torna a sorprendere il pubblico con “Truth”, un suo singolo pubblicato nel 2020, dove la musica diventa un potente strumento di espressione e guarigione. Il brano ora torna alla ribalta disponibile a partire da venerdì 6 dicembre in promozione radiofonica nazionale evidenziando un capitolo fondamentale nel percorso artistico e umano dell'artista.

“Truth” è una canzone che nasce dalla profondità di un periodo buio segnato da ansia e depressione. Come racconta lo stesso Trak, il testo è stato scritto d’istinto, quasi guidato dalla penna che sembrava avere una vita propria. È un racconto sincero e crudo della lotta interiore, ma allo stesso tempo simboleggia comprensione, accettazione e, in definitiva, una rinascita. Attraverso un flusso emotivo autentico, il pezzo si propone di creare un legame diretto con chi ascolta, toccando le corde più intime dell’animo umano.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/5MxaVwxjEvtYFmqanq6fOb?si=_sxKSM_MTL6LQmSYPtoyeA

L’arrangiamento musicale di "Truth" si allinea perfettamente al mood malinconico e riflessivo della canzone. Le melodie di pianoforte, curate da un amico e produttore di lunga data, dipingono un’atmosfera delicata ma intensa, che accompagna e amplifica la profondità emozionale delle parole. Gli accordi semplici ma penetranti si intrecciano con il flow di Trak creando una fusione equilibrata tra liriche e sonorità che cattura l’attenzione sin dal primo ascolto. Il brano riflette non solo il vissuto personale dell’artista, ma anche la sua crescita e trasformazione, segnando un punto di svolta nel suo stile musicale e nella sua capacità narrativa.

Guarda il lyric video

https://youtu.be/xuaIMuSmj0M?si=4m-7nTAhbHBlSmtV

Trak, originario di Giaveno in provincia di Torino, si avvicina al rap in giovane età, utilizzandolo come mezzo per raccontare una vita vissuta spesso al limite. Con il tempo e con una ritrovata libertà mentale, il suo approccio alla musica è cambiato, diventando più maturo e introspettivo. "Truth" rappresenta perfettamente questa evoluzione, portando nel suo sound un’autenticità e un’intensità che lasciano il segno.

Instagram: https://www.instagram.com/tierreakappa/