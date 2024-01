Quest'anno agli Oscar per la categoria Migliori costumi si prevede una sfida tra Barbie e Povere Creature, anche se il primo è leggermente in vantaggio sul secondo.

Tra gli altri film in pole position per la nomination spiccano Killers of the Flower Moon e Napoleon, entrambi candidati sia ai Critics Choice Awards che ai Costume Designers Guild Awards.

Per il 5° nome gara aperta tra Oppenheimer e Il colore viola, quest'ultimo escluso dal premio del sindacato dei costumisti ma nominato ai Critics Choice Awards.