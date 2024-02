La rucola è deliziosa cruda e può essere utilizzata come un sano add-on topping per pizza, nachos, panini e involtini. Può essere servita come insalata laterale con nient’altro che un filo di olio extra vergine di oliva, sale e pepe. Prova ad aggiungere pomodorini, pollo alla griglia e noci alla rucola per un pasto ricco di proteine e a basso contenuto calorico.

In conclusione, la rucola è un’aggiunta nutriente e gustosa a qualsiasi dieta. Con i suoi numerosi benefici per la salute e la sua versatilità in cucina, non c’è da meravigliarsi che la rucola sia così popolare!