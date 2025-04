In occasione della Giornata Mondiale della Salute, che si celebra il 7 aprile, la Società Italiana di Pediatria (SIP) lancia un messaggio diretto e senza fronzoli: la salute dell'adulto si costruisce fin dall'infanzia. Le abitudini apprese durante i primi anni di vita sono un vero elisir che, se coltivate correttamente, aiutano a prevenire numerose malattie croniche in età adulta. Non c'è spazio per compromessi: investire nella prevenzione fin da piccoli è fondamentale per evitare problemi come obesità, diabete, tumori e patologie cardiovascolari in futuro.

Di seguito, la SIP presenta le 6 A, sei azioni imprescindibili per favorire la crescita sana di bambini e adolescenti e, di conseguenza, garantire una migliore qualità della vita anche da grandi.

1. Allattamento al seno

Il latte materno non è solo un alimento, è una vera e propria terapia preventiva. Rafforza il sistema immunitario, favorisce lo sviluppo del cervello e protegge contro l'obesità e altre malattie croniche. L'allattamento esclusivo, consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per i primi sei mesi, è un investimento indispensabile per il futuro della salute del bambino.

2. Alimentazione corretta

Una dieta equilibrata è la base per una vita sana. La dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura, legumi, cereali integrali, olio d'oliva e con un moderato consumo di carne rossa, è l'esempio da seguire. Evitare alimenti confezionati e bevande zuccherate, non saltare la colazione e prediligere pasti vari e semplici sono scelte concrete per prevenire malattie future. La Piramide alimentare transculturale proposta dalla SIP incoraggia scelte che rispettano la diversità culturale, promuovendo inclusione e varietà.

3. Attività fisica quotidiana

Muoversi ogni giorno non è un optional, ma una necessità. L'OMS raccomanda almeno 60 minuti di attività fisica moderata o vigorosa per bambini e adolescenti. Che si tratti di camminare, andare in bicicletta o praticare sport, l'attività motoria quotidiana è fondamentale per uno sviluppo fisico e mentale ottimale. La Piramide dell'Attività Fisica, ideata dalla SIP, offre uno schema semplice per integrare il movimento nella routine giornaliera.

4. Attenzione agli schermi

Il mondo digitale offre enormi vantaggi, ma i suoi rischi non possono essere ignorati. Le raccomandazioni della SIP sono chiare: evitare l'uso di smartphone e tablet nei bambini sotto i 2 anni, limitarlo a massimo 1 ora al giorno per quelli tra i 2 e i 5 anni e a non più di 2 ore per i bambini tra i 5 e gli 8 anni. È fondamentale evitare dispositivi durante i pasti e prima di dormire, per non compromettere le abitudini alimentari e il riposo. I genitori devono essere il primo esempio: non trasformare il cellulare in una sorta di babysitter.

5. Abitudini di sonno

Il riposo non è un lusso, è una necessità imprescindibile per il benessere. Ogni fascia d'età ha bisogni specifici: dai 14-17 ore al giorno per i neonati fino agli 8-10 ore per gli adolescenti. Un ambiente tranquillo, una routine serale rilassante e la limitazione degli schermi prima di dormire sono tutti elementi chiave per garantire un sonno rigenerante e di qualità.

6. Aderenza alle vaccinazioni

Le vaccinazioni sono uno strumento fondamentale per proteggere i bambini da numerose malattie infettive. Seguire il calendario vaccinale nazionale e partecipare attivamente alle campagne di immunizzazione non solo protegge il singolo, ma contribuisce a salvaguardare l'intera collettività. La prevenzione, in questo caso, è un atto di responsabilità individuale e sociale.



Non c'è tempo da perdere: agire presto significa prevenire le cause che, con il passare degli anni, portano allo sviluppo di malattie croniche. I comportamenti salutari che si instaurano in età infantile hanno effetti positivi sull'intero arco della vita, beneficiando non solo l'individuo, ma l'intera società. In parole semplici e dirette, investire nella salute dei bambini è l'unico modo per garantire un domani più sano e prospero.

Rino Agostiniani, Presidente della Società Italiana di Pediatria, non nasconde le sue parole: “Bambini più sani oggi saranno adulti più sani domani”. È un invito a prendersi la responsabilità per il futuro, senza mezzi termini, perché la prevenzione non è mai troppo precoce.