In 90 minuti sono state pressoché cinque le occasioni di rilievo per il Milan per aggiudicarsi i tre punti nel posticipo del lunedì contro il Bologna. Nel finale del primo tempo, ci prova Giroud un paio di volte, ma Skorupski si fa trovare pronto, così come ad inizio del secondo tempo su Leao, sul cui tiro interviene di piede. Da segnalare al 61' il diagonale di poco a lato di Calabria, al 69' il tentativo di Bennacer e nel recupero il tiro di testa di Rebic che Skorupski devia sopra la traversa.

Quindi, alla fine della 31ª giornata il Milan guadagna solo 1 punto, e sale a quota 67, rimanendo sì da solo in vetta alla classifica ma con un distacco minimo da Napoli (-1) e Inter (-4, ma con con una gara da recuperare).

Così Pioli a fine partita:

"L'analisi della partita è facile, non siamo riusciti a trovare la giocata, il guizzo, l’ultimo passaggio, tanti palloni potevano essere giocati meglio, abbiamo fatto la partita in tutto e per tutto ma abbiamo trovato davanti una squadra che si è difesa molto bene. Sono partite che se le sblocchi tutto diventa più semplice, ma se non lo fai si complicano. È stata una partita nervosa, fisica, abbiamo concesso poco, con la palla è mancato il guizzo, andrà meglio la prossima. La prestazione è stata giusta con carica, energia e qualità fino agli ultimi 20 metri, dove siamo mancati in qualcosa, stiamo costruendo tanto in questo periodo ma realizziamo poco, non eravamo né troppo carichi, né presuntuosi, la partita l’abbiamo fatta e la prestazione rimane, è mancata solo un po’ di lucidità, dobbiamo solo essere più efficaci in area di rigore. La prossima col Torino sarà difficile, è un campionato da lottare fino alla fine almeno fino alle due giornate finali- Questa è una squadra viva e pronta e dobbiamo assolutamente continuare. Occasione mancata? E’ chiaro che giochiamo sempre per vincere soprattutto davanti ai nostri tifosi, è chiaro che è un’occasione mancata, cercheremo di analizzarla e di trovare le soluzioni. Stasera la palla non è voluta arrivare nella posizione giusta dove potevamo essere pericolosi. Il Bologna nel primo tempo ha provato a giocarsela, secondo me è stato un po’ di più il primo tempo dove siamo mancati, poi nella ripresa loro si sono difesi di più, le partite sono tutte complicate e noi già stiamo pensando al Torino che gioca a viso aperto e con grande intensità".





Crediti immagine: twitter.com/acmilan/status/1511073956110999554