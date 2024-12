Il giovane cantautore leccese porta il suo singol già disponibile sui digital stores in promozione radiofonica dal 6 dicembre

Jonio, il nome d'arte di Vittorio Rizzo, cantautore originario di Lecce classe 2001 continua a conquistare il pubblico con la sua cifra stilistica unica e profondamente emotiva. Dopo l'uscita su tutti i principali store digitali il 4 ottobre 2024, "LA LUNA (Eppure son fermo)" entra ufficialmente in promozione nazionale nelle radio italiane dal 6 dicembre.

Il brano è un viaggio introspettivo che ruota attorno a un dialogo immaginario con la luna, simbolo di desiderio, mistero e conforto. Con un testo ricco di immagini poetiche e domande, Jonio esplora i temi dell'identità e della vulnerabilità emotiva. La frase centrale "Cosa sono per te?" trasporta l'ascoltatore in un mondo fatto di incertezze e riflessioni, specchio di uno stato di crisi emotiva che trova nella musica uno spazio per esprimersi senza filtri. La luna non è solo una presenza irraggiungibile, ma anche un rifugio emotivo e una metafora attraverso cui l’artista manifesta il desiderio di cambiamento e la tensione tra immobilità e speranza.

https://open.spotify.com/intl-it/track/5rXyPakvPVv7eKEDdoy8To?si=1f9799bca5514405

Musicalmente, "LA LUNA (Eppure son fermo)" si distingue per un arrangiamento che punta sull'equilibrio tra intimità e modernità, curato nei minimi dettagli: una delicatezza che conferisce malinconia al brano, ma nello stesso tempo con sfumature contemporanee. Questa fusione stilistica riflette le luci e le ombre che caratterizzano il testo, creando un'esperienza d'ascolto avvolgente e stratificata. Il minimalismo dell'arrangiamento permette alla voce di Jonio di emergere in tutta la sua autenticità, amplificando l'impatto emotivo delle parole.

https://youtu.be/ueBnkdcfgac?si=gM2BM0MxW4p30a-M

Jonio ha iniziato il suo percorso artistico con lo studio approfondito di pianoforte, diplomandosi al Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce. La sua musica fonde influenze indie-pop e cantautorali, con testi capaci di entrare in sintonia con emozioni universali. Con "LA LUNA (Eppure son fermo)", il cantautore conferma la sua abilità di tradurre sentimenti complessi in canzoni che arrivano dritte al cuore degli ascoltatori, mantenendo uno stile personale e innovativo.

Facebook: https://www.facebook.com/share/1L1B1x9cPp/?mibextid=LQQJ4d

Instagram: https://www.instagram.com/jonio.music/

TikTok: https://www.tiktok.com/@joniomusic?is_from_webapp=1&sender_device=pc