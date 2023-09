Nonostante la mano infortunata una settimana sul circuito di Barcellona, Marco Bezzecchi (Moonery VR46) è riuscito a far registrare il miglior tempo nella sessione di prove di questo venerdì, guadagnandosi l'accesso diretto alla Q2 di domani del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP.

Il pilota riminese, che sulla pista di Misano corre in casa, ha stabilito il nuovo record del tracciato romagnolo con il tempo di 1:30.846.

Alle sue spalle si sono piazzati Maverick Vinales (Aprilia) e la wildcard Dani Pedrosa (Red Bull KTM), che ha testato un moto con il telaio in carbonio.

A seguire, troviamo Jorge Martin (Pramac), Luca Marini (Mooney VR46) e Marc Marquez (Honda).

Il leader del mondiale piloti Francesco Bagnaia (Ducati), dopo aver ricevuto il via libera dei medici dopo il brutto incidente di una settimana fa, ha fatto registrare il settimo tempo, con un ritardo di quasi quattro decimi rispetto a Bezzecchi. Per l'ancora più che ammaccato pilota piemontese è comunque una buona prestazione.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Alex Marquez (Gresini Racing), Brad Binder (Red Bull KTM) e Raul Fernandez (CryptoDATA RNF).

Per raggiungere gli altri due posti disponibili per lottare per la pole, dovranno invece passare dalla Q1 Aleix Espargaro (Aprilia), trionfatore solo una settimana fa a Barcellona, caduto oggi alla curva 15. Poco prima, nello stesso punto, era finito fuori anche suo fratello Pol (GASGAS Factory Racing Tech3), che ha mancato l'accesso diretto alla Q2 per soli 24 millesimi.

La classe regina tornerà in pista domani mattina alle 10:10 per l'ultimo turno di prove libere. Seguiranno le qualifiche e nel pomeriggio la gara sprint, a partire dalle 15.