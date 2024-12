Un brano che combina ironia e domande sull'essenza della vita.

È uscito il 29 novembre sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Marco Labbate (Lama) che dal 20 dicembre sarà anche in rotazione nelle radio in promozione nazionale. “La vita che passa” è una canzone dal ritmo incalzante e leggero, ma non lasciatevi ingannare dalla sua anima apparentemente scanzonata. Si tratta, infatti, di un brano che si addentra con profondità in uno dei quesiti più universali e senza tempo: cosa significa essere felici?

L’artista invita l’ascoltatore a riflettere su un tema complesso che ci riguarda tutti. Siamo davvero felici nella società di oggi? Oppure la nostra felicità è solo il riflesso di un circolo vizioso, una continua rincorsa che ci riporta sempre al punto di partenza, come su una ruota per criceti? Con rime brillanti, giochi di parole e una melodia giocosa, il cantautore propone una narrazione che mescola leggerezza e profondità, trasportando chi ascolta in un viaggio tanto musicale quanto emotivo.

Questo nuovo singolo si inserisce nella seconda fase dell’ampio progetto di Lama, avviato nel 2019 con “Rivoluzione”. Un percorso artistico che conta già 11 brani depositati, di cui 8 pubblicati nelle principali piattaforme digitali e che esplora temi esistenziali, sempre con uno stile unico e coinvolgente. Con La vita che passa, Marco Labbate conferma ancora una volta la sua capacità di coniugare sonorità accattivanti e tematiche profonde, offrendo al pubblico non solo musica da ascoltare, ma anche spunti di riflessione su ciò che davvero conta. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti della musica d’autore.

