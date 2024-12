La finale di Ballando con le Stelle è uno degli eventi televisivi più attesi dell'anno, ma questa edizione ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso a causa di un'assenza clamorosa: quella di Guillermo Mariotto. Lo storico giudice, famoso per la sua ironia tagliente e le sue osservazioni mai banali, è stato costretto a rinunciare alla puntata conclusiva del celebre show di Milly Carlucci. Ma cosa è successo davvero?

L'annuncio in diretta di Milly Carlucci

Milly Carlucci, con un tono di voce visibilmente emozionato, ha dato l'annuncio in apertura della finale: "Guillermo Mariotto è caduto e si è fatto male. Ci ha mandato il suo certificato medico. Si è rovinato una gamba, compresi muscolo e legamenti. Guillermo, Buon Natale! Ti vogliamo bene e ti aspettiamo qui a braccia aperte. Non c'è Ballando senza Guillermo."

Un messaggio chiaro, affettuoso e che ha immediatamente generato reazioni sia in studio che sui social. L’assenza di Mariotto ha lasciato un vuoto importante in giuria, un ruolo che, negli anni, è diventato quasi iconico grazie alla sua personalità fuori dagli schemi.

L'infortunio a Riad: cosa è successo davvero?

Secondo fonti affidabili, Mariotto si trovava a Riad per seguire un'importante commessa di abiti destinati a nobili principesse arabe. Durante il soggiorno, un incidente ha cambiato i suoi piani: una brutta caduta che ha causato una seria lesione al ginocchio. Lesioni muscolari e ai legamenti hanno reso necessario un immediato ritorno in Italia per ricevere cure adeguate.

Testimoni raccontano che, all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino, Mariotto è stato visto su una sedia a rotelle, accompagnato dallo staff aeroportuale. Un'immagine che ha scosso i fan dello stilista e del programma, alimentando ulteriori speculazioni.

Polemiche e Retroscena: cosa c'è dietro l'assenza?

L'assenza di Mariotto non arriva in un momento qualunque. Nelle ultime settimane, lo stilista era stato protagonista di alcune controversie che avevano fatto discutere molto. Tra queste:

Un gesto ambiguo nei confronti di un ballerino, descritto come un incidente fortuito durante una scivolata.

Un fuori onda imbarazzante in cui si sarebbe lasciato sfuggire un'offesa diretta, la cui destinataria rimane tuttora sconosciuta.

Dichiarazioni enigmatiche e un atteggiamento spesso percepito come provocatorio.

Nonostante tutto, Mariotto è rimasto uno dei volti più amati di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, con il suo consueto garbo, ha difeso e sostenuto lo stilista in ogni occasione, ribadendo il suo valore insostituibile all'interno della giuria.

Le parole dei colleghi e del pubblico

Sui social, i fan di Ballando con le Stelle hanno manifestato il loro affetto per Guillermo Mariotto, pubblicando messaggi di pronta guarigione e condividendo i momenti più iconici delle sue apparizioni in trasmissione.

Anche gli altri membri della giuria, tra cui Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, hanno espresso parole di vicinanza. Il pubblico, però, si divide: c'è chi crede che dietro l'infortunio ci sia qualcosa di più di una semplice caduta accidentale.

C'è un futuro per Mariotto a Ballando con le Stelle?

La domanda che tutti si pongono è: Guillermo Mariotto tornerà nella prossima edizione? Milly Carlucci sembra non avere dubbi: "Lo aspettiamo a braccia aperte."

Tuttavia, resta il dubbio se il giudice più eccentrico e controverso dello show avrà voglia di tornare o se, invece, opterà per nuove sfide professionali.

Conclusione: un addio temporaneo o definitivo?

Guillermo Mariotto ha sempre saputo come catalizzare l'attenzione del pubblico, e anche questa volta non ha deluso le aspettative, anche se in circostanze inaspettate. L'augurio di tutti è che possa riprendersi presto e tornare in studio con la sua consueta energia e il suo inconfondibile carisma.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!