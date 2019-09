Roma – Dublino: solo andata, Teatro Porta Portese, 12 e 13 ottobre 2019

Associazione Culturale Sottovoce

presenta

Antonello Coggiatti

in

Roma - Dublino: solo andata

Scritto, diretto e interpretato da Antonello Coggiatti

Teatro Porta Portese

12 e 13 ottobre 2019

Antonio è un cuoco romano in piena crisi di identità: dopo una forte delusione si rende conto che la sua vita è ormai da anni su un binario morto e che non sta andando da nessuna parte.

Decide di cambiare vita: emigra e si trasferisce a Dublino, dove già da anni vive il fratello.

Decide anche di non cucinare più e, intanto, cerca le risposte alle sue domande.

Quello di Antonio sarà un viaggio non solo fisico, ma soprattutto interiore, che lo porterà a vedere se stesso e il mondo sotto una luce completamente nuova.

Note di regia

Mi sono imbattuto in diversi quesiti del testo da dover risolvere e altrettante esigenze da dover soddisfare.

Raccontare due città di due Paesi culturalmente distanti come Italia e Irlanda è stata una sfida.

Ho dato importanza ai personaggi, sia quelli presenti in scena che quelli assenti, muovendoli in un impianto scenografico essenziale. Avevo davanti a me una storia allo stesso tempo realistica e metaforica: il racconto della crisi d'identità vissuta dal protagonista.

In un momento storico come questo, in cui i temi dell’immigrazione e della emigrazione sono continuamente dibattuti, ho cercato una chiave per parlare del rapporto tra un individuo e la sua identità culturale

Si parla spesso di “fuga di cervelli”, ma in questo caso si tratta di una “fuga di braccia”: esiste una grandissima forza lavoro che spesso è costretta ad emigrare per cercare per sé qualcosa di meglio.

Antonio è uno fra i tanti e ha una storia da raccontare.

Biografia Antonello Coggiatti

Antonello Coggiatti nasce a Roma nel 1985.

Ha scritto, diretto e interpretato la serie web “Metodo Zaganovski”. Ha lavorato nel “Giulio Cesare” con Giorgio Albertazzi andato in scena al Silvano Toti Globe Theatre. Ha portato in tournée nazionale con la Compagnia Italiana di Operette “La vedova allegra”, “La duchessa di Chicago” e “Il paese dei campanelli”.

Ha portato in scena lavori di repertorio come “Taxi a due piazze”, “Il gioco dell’epidemia”, “Confusioni” e lavori contemporanei come “Tre delitti”, “Donalbain – tragedia senza tempo” e “L’Amore è ‘na cicatrice”.

Ha lavorato con registi come Mauro Mandolini, Daniele Salvo e Marco Simeoli. Nel 2011 è in tournée in tutta Italia con lo spettacolo sul bullismo “Colpevoli” di cui è autore, per la regia di Giampiero Ingrassia. Lavora nel musical “Sweeney Todd” per la regia di Marco Simeoli, le coreografie di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Dino Scuderi.

Ha scritto, diretto e interpretato “Punti di vista”, “Quando meno te lo aspetti”, “Tu che ne pensi?”, “Trilogia della stanza” e “Mea Culpa”. Come autore-regista ha portato in scena “Uomini: istruzioni per l’uso” e “L’Addormentata”.

A 13 anni vince il premio come miglior attore protagonista in un concorso tra scuole per il ruolo di Macbeth. Nel 2012 vince il “Premio Teatro Traiano” per il monologo “L’Ornitologo”. Nel 2015 riceve una menzione speciale al concorso “Una commedia in cerca di autori” per il testo “Le bugie hanno le gambe lunghe”. Nel 2017 il cortometraggio “L'ornitologo” vince il premio del pubblico al festival Corto Corrente di Fiumicino. Nel 2018, sempre il cortometraggio “L'ornitologo” vince il premio “Writing the distance” al Festival delle lettere.

Roma - Dublino: solo andata

Scritto, diretto e interpretato da Antonello Coggiatti

Con la partecipazione di Simone Giulietti (voce fuori campo)

Sabato 12 ottobre ore 21.00

Domenica 13 ottobre ore 17.00

Locandina e grafica Susanna Cirillo.

Teatro Porta Portese

Via Portuense n° 102

Info e prenotazioni:

teatroportaportese@gmail.com

06 5812395 - 392 6036125

Biglietti:

prezzo unico 10 euro più 2 euro di tessera del teatro

Evento Facebook: www.facebook.com/events/620812458444576