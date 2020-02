E’ in arrivo IOTHINGS Milan, l’evento internazionale di #Innovability dedicato all’IoT e alla Digital Transformation of Things, che si tiene in primavera a Milano e in autunno a Roma.

L’edizione 2019 di IOTHINGS Milan che si è svolta il 3 e il 4 aprile ha visto oltre 3000 partecipanti che hanno incontrato nei convegni, nell’area expo e nei business meetings 135 aziende tra sponsor, espositori e partner provenienti da tutta Europa. Un pubblico internazionale ha partecipato alle 30 sessioni di conferenza per ascoltare i 181 speaker coinvolti e apprezzare la rilevanza degli argomenti trattati.

Forte di questo nuovo successo, l'edizione 2020 ha in serbo importanti novità.

IOTHINGS Milan 2020 si terrà infatti il 1-2 aprile presso il nuovo MIND – Milano Innovation District, già Area Expo, che si sta trasformando in un distretto della scienza, del sapere e dell’innovazione di eccellenza, con un programma di conferenze dedicato ai tanti temi d'attualità nell’ambito dell’Internet of Things, dall'IoT Cybersecurity nell'era della GDPR alla connettività IoT, da Industry 4.0 alla diffusione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale e sulla Blockchain, fino all’Internet of Blue, che approfondisce i l tema delle soluzioni digitali per il monitoraggio e la gestione dell’aria e delle reti idriche.

Anche quest'anno, inoltre, IOTHINGS MILAN sarà parte della piattaforma INNOVABILITY HUB (http://www.innovabilityhub.it/), che dal 1 al 3 aprile vedrà affiancarsi in co-location gli eventi già proposti nelle scorse edizioni: ITALIA5G, dedicato allo sviluppo delle reti 5G in ambito italiano ed europeo, EMBEDDEDIOT, incentrato sull'evoluzione e applicazione delle tecnologie Embedded che si trovano al cuore di tutte le applicazioni IoT, ed IOENERGY, focalizzato sull’applicazione di soluzioni abilitanti IoT-based per la gestione e l’incremento dell’efficienza energetica, così come tre nuovi appuntamenti, CODER 4.0, FUTURE BUILDING TECH e EDGE FORUM – dedicati rispettivamente all'incontro fra le aziende e l’ecosistema di sviluppatori e talenti in ambito ICT, alla Digital Transformation del Real Estate (Proptech), e all'evoluzione dell'EDGE Computing.

Sette eventi in totale, quindi, riuniti in un esclusivo punto di aggiornamento sulle tecnologie più “disruptive” per favorire la trasformazione digitale delle aziende.

“IOTHINGS è l’unico evento in Italia, al pari di altri appuntamenti europei, ad avere sotto un unico tetto quattro aree tecnologiche tra loro complementari: IoT, Artificial Intelligence, Blockchain ed EDGE.” - sottolinea Gianluigi Ferri, Organizzatore di IOTHINGS e CEO Innovability - “Per questo motivo IOTHINGS sarà sempre più non solamente un evento ma un hub informativo e business per le aziende interessate a queste tecnologie emergenti”.

Infine, nel corso dei diversi eventi l’area espositiva e l’area meeting saranno animate dalla presenza di importanti attori internazionali e di aziende specializzate rappresentative della completa filiera IoT, nelle componenti hardware, software e servizi integrati; inoltre, l’esclusiva location di MIND sarà la cornice ideale per le prove che avranno luogo nella area Live Experience, dove i visitatori potranno sperimentare in prima persona le applicazioni più innovative.

Vi aspettiamo quindi il 1 e 2 aprile 2020 a MIND - Milano Innovation District.

Per informazioni e per registrarsi: www.iothingsmilan.com



Informazioni su INNOVABILITY

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie digitali “disruptive” - in particolare M2M / Internet of Things, Robotics, Wearable e Wireless - e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che offrono occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati. Nel 2002 Innovability ha creato M2M Forum il primo evento a livello internazionale sulle tecnologie Machine-2-Machine (antesignane dell’IoT) che viene ancora organizzato annualmente. Per questo motivo Innovability ha sviluppato in particolare una profonda e continua conoscenza del mercato M2M/IoT e di tutti i principali player e stakeholder, sia a livello italiano sia internazionale che permette di offrire alle aziende anche servizi di marketing, ricerca, consulenza attraverso il proprio ampio database e con la collaborazione di prestigiosi partner scientifici, associativi e industriali italiani ed esteri.



Per informazioni:

www.iothingsmilan.com - www.innovability.it

e-mail: Segreteria@innovability.it

tel.: +39 02 8715 6782