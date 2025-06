Preparatevi al grande ritorno dei Bad Guys! (Troppo cattivi 2): il sequel targato DreamWorks Animation, distribuito da Universal Pictures, che promette un'esperienza cinematografica ancora più avvincente e visivamente innovativa.

Diretto nuovamente da Pierre Perifel e co-diretto da JP Sans, il film spinge oltre lo stile grafico distintivo del primo capitolo, grazie anche alla collaborazione con Sony Pictures Imageworks per alcune sequenze.

Dopo il successo mondiale del primo film, che ha incassato oltre 250 milioni di dollari e ha ottenuto 5 nominations agli Annie Awards (vincendo per il Character Design), questo nuovo capitolo si preannuncia un evento imperdibile per tutta la famiglia. Combinerà azione mozzafiato, umorismo tagliente e una riflessione leggera ma profonda sul tema della redenzione.

"Troppo cattivi 2", 49° film della DreamWorks Animation distribuito nei cinema (il 51° in assoluto), debutterà negli USA il 1° agosto e arriverà nelle sale italiane il 20 agosto. Con le sue ambizioni narrative e lo stile visivo all'avanguardia si posiziona già come un potenziale contendente per gli Oscar 2026.