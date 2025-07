Sono 495 i Dirigenti scolastici e i Docenti delle scuole lombarde che hanno preso parte al webinar del 7 luglio di presentazione del progetto OrientaTalenti a Mind il 6-7 novembre

Un’attività, quella dell’orientamento, che non si esaurisce in un momento puntuale legato alla scelta della scuola e/o della professione, ma si sviluppa lungo un percorso esperienziale e di conoscenza. La proposta si concretizza anche nell’incontro con centri culturali, scientifici e con le aziende più innovative e dinamiche del mercato del lavoro. Secondo un rapporto della Luiss, il 60% dei giovani dichiara di essere preoccupato nella scelta degli studi superiori per l’individuazione di un percorso che appassioni davvero e allo stesso modo vorrebbe conoscere meglio il “tipo di lavoro” coerente con gli studi effettuati. Per questo OrientaTalenti vuole diventare un punto significativo di riferimento nazionale per l’orientamento educativo e professionale, ispirando le nuove generazioni a costruire un futuro lavorativo fondato su innovazione, ricerca, consapevolezza e competenze, in linea con le trasformazioni globali in atto. Non c’è orientamento senza conoscenza. Per questo l’attività esperienziale diviene componente fondamentale delle attività di OrientaTalenti.

La manifestazione si propone di promuovere esperienze proiettate verso il futuro in ambito formativo e professionale, rivolte a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, universitari e visitatori. L’iniziativa coinvolge sia istituzioni pubbliche (ministeri, regioni,) università, soggetti privati (imprenditori, operatori della formazione, del lavoro e della ricerca, mondo dello sport e dell’associazionismo), oltre a player tecnologici e scientifici impegnati nelle grandi transizioni del XXI secolo. In Mind saranno realizzati: Incontri e Convegni, Workshop con Università e Enti di Ricerca, Apprendimenti esperienziali, Visite guidate nelle aziende del futuro, Attività sportive e di servizio civico per Milano Città Olimpica.



Ad intervenire sono stati: Luciana Volta (Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale), Diego Montrone (Presidente Galdus), Simona Tironi (Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro Simona Tironi), Valentina Aprea (Esperta Politiche della Formazione e del Lavoro), Giuseppe Bonelli (Dirigente Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale). “La manifestazione di OrientaTalenti – del 6 e 7 novembre – si terrà in Mind, già cantiere del futuro dal tempo di Expo 2015.

Si tratta di un unicum in Italia, dove si sono concentrate le imprese più innovative che apriranno le porte all’orientamento in questa due giorni destinata agli studenti anche per dare la possibilità ai giovani di scoprire i propri talenti sollecitati dalla realtà”, dice Diego Montrone – Presidente di Galdus, capofila dell’ATS di OrientaTalenti. Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, specifica: “Regione ha deciso di contribuire ad OrientaTalenti, anche in qualità di Presidente del Comitato tecnico scientifico insieme a soggetti istituzionali e accademici di rilievo. Saranno due giorni di grande motivazione e di confronto per conoscere i percorsi innovativi secondari e terziari del territorio lombardo, che guardano al mondo del lavoro che cambia, aiutati anche dall’app di Regione Lombardia LabLab. OrientaTalenti è un’importate occasione e un appuntamento dove al centro mettiamo i ragazzi e i loro accompagnatori” Valentina Aprea, Esperta Politiche della Formazione e del Lavoro, oltre a spiegare l’evento, pensato per facilitare l’incontro tra giovani talenti, Istituzioni educative e della ricerca e mondo del lavoro e delle professioni aggiunge: “Nei mesi di settembre-ottobre verranno presentati momenti di pre-orientamento attivo. Gli studenti saranno invitati a fare esperienze in luoghi scientifici e culturali innovativi, compreso l’utilizzo di IA, in università, accademie, centri di ricerca, laboratori scientifici ed artistici, nelle aziende di Mind e nell’Hub di formazione JOINUS, Sharing Experience di Milano”. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in apertura dei lavori, ribadisce che “l’orientamento rappresenta una delle priorità dell’Amministrazione scolastica, di cui assicura la collaborazione per la diffusione dell’interessante iniziativa”.

E’ già possibile registrarsi sul sito: orientatalenti.it > visita > ingresso gratuito > registrazione gratuita.