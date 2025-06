Qui il podcast Da domani, 26 giugno, riparte il programma cult di Ares Devinar in una veste tutta estiva!

Quattro puntate inedite, imperdibili, in onda su Antenna Romana Uno e Elite Web Radio, oltre alla consueta fruizione in podcast.

Dopo una pausa di due settimane, “Le Cazzate di Ares” è pronto a farvi compagnia con ironia, provocazioni e la solita dose di follia…

📺 Appuntamento domani a partire dalle ore 16:00 in podcast (alle 17:00 in radio).

Non mancate. L’estate inizia davvero… con le cazzate! 😎🎙️