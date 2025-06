Trapani si prepara ad accogliere il ritorno del Trapani Film Festival, giunto alla sua terza edizione, che si terrà da lunedì 18 a domenica 24 agosto negli spazi di Villa Margherita.

Un festival che non è solo cinema, ma piattaforma culturale inclusiva e multilinguaggio, che incrocia voci, linguaggi, generi. Un’esperienza pensata per un pubblico trasversale, che unisce il grande cinema italiano con la musica, il teatro, i podcast e le nuove forme di comunicazione digitale. Un evento che restituisce alla città un ruolo da protagonista e che, sin dalla sua nascita nel 2022, ha dimostrato di voler portare i film anche là dove non sono potuti arrivare.

La prima grande novità è l’arrivo alla direzione artistica di Raffaele “Lele” Vannoli - attore tra i più riconoscibili e intensi del panorama nazionale, da oltre trent’anni volto amato e scelto da grandi registi del cinema italiano - che affiancherà il produttore e fondatore Francesco Torre, ideatore della manifestazione insieme a Michael C. Allen.

“Spesso noi artisti siamo costretti a barcamenarci tra due o più lavori. Nascono così i presentAttori, cantAttori e perché no, i direAttori, proprio come lo sono io” racconta Vannoli.

Da qui nasce l’idea di un festival del cinema che vada oltre i confini cinematografici, in grado di offrire uno spaccato contemporaneo del mondo artistico, dove la musica si fa voce del cinema, la creatività diventa condivisa tra linguaggi e persone, artisti e visioni.

Il Trapani Film Festival 2025 si conferma così una vera piattaforma d’autore, capace di attraversare generi e linguaggi. Accanto al cinema d’autore, non mancheranno i concerti, con eventi dedicati alle grandi colonne sonore del cinema italiano, come quelle firmate da Pivio e Aldo De Scalzi, tra i più importanti compositori per il grande schermo.

E ancora, talk, incontri e podcast: ad accendere la rete sarà il collettivo di De Core Podcast, formato da Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, primo megafono digitale del festival, a conferma della volontà di aprirsi anche ai nuovi linguaggi e alle nuove comunità culturali online.

Una manifestazione che resta saldamente ancorata al territorio anche grazie alla presenza di attori e autori siciliani, e all’energia condivisa con istituzioni, enti e partner.

La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 16 luglio alle ore 11.30, presso la Sala Fulvio Sodano del Comune di Trapani, quando sarà annunciato il programma completo di questa nuova, attesa edizione, con i nomi degli ospiti e la cordata virtuosa di realtà che hanno deciso di dare vita all’evento.

Il Trapani Film Festival diventa un’occasione per portare il cinema nel cuore della Sicilia, per raccontare una città viva, protagonista e attraversata da storie e visioni, pronta a diventare, anche quest’anno, palcoscenico del grande cinema italiano.

Il festival è prodotto da 3 Points Productions SRLS, realizzato con il patrocinio del Comune di Trapani, in partenariato con la CNA di Trapani, HF4 Comunicazione, e Funweek come media partner, in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese, l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche – Corso di Studi in Turismo, Territori e Imprese, il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Airgest – Aeroporto di Trapani, e Artisti 7607.