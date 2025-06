Allegri sta plasmando il Milan a sua immagine e somiglianza. Obiettivo: ritornare a vincere sin da subito lo scudetto, quello della seconda stella.

Ha anticipato le visite mediche pre ritiro al 7 luglio, inizialmente erano previste per l'11. Questo per avere più tempo e lavoro a disposizione per provare a guadagnarsi un vantaggio, da sfruttare durante la lunga corsa del campionato.

Per i calciatori impegnati nelle nazionali nessun giorno di riposo extra: sono attesi a Milano insieme a tutti gli altri. Solo Gimenez (impegnato col Messico) e Modric (si trova negli Stati Uniti col Real Madrid) avranno qualche giorno per recuperare. Doppio allenamento ogni giorno nonostante le temperature proibitive.

Al termine degli allenamenti i calciatori non torneranno a casa: Milanello sarà per tutti il vero domicilio per tutto il periodo del ritiro. Serve per creare un gruppo solido e coeso.

Colazione obbligatoria al Centro sportivo, primo allenamento alle 9.30. Pranzo obbligatorio sempre a Milanello, secondo allenamento alle 18 ed infine cena obbligatoria sempre al Centro.

Ovviamente anche lui vivrà e dormirà a Milanello h24. La sua stanza sarà la celebre numero 5, quella in cui ha costruito in passato grandi successi. Queste sono le regole del "Sergente Max" e guai a chi non le rispetta. Questo è il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri!