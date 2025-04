A Lusail, nel venerdì del Gran Premio del Qatar 2025, è di Franco Morbidelli il miglior tempo nelle pre-qualifiche del quarto round del Mondiale MotoGP: il pilota del team VR46, all’ultimo giro utile, ha fatto fermare il tempo sull'1:50.830.

In una sessione intensa, Morbidelli ha sfruttato al massimo le potenzialità della sua Desmosedici, confermando le sensazioni positive di questo inizio stagione. Il suo ultimo tentativo, con al posteriore una gomma soft, gli ha permesso di superare di 145 millesimi le Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia e di 167 millesimi il campione del mondo in carica Marc Marquez.

La sessione ha ribadito la supremazia di Ducati, che ha occupato le prime cinque posizioni. A completare il quintetto di testa, Fabio Di Giannantonio (4° a +0.299, VR46) e Alex Marquez (5° a +0.406, team Gresini), leader della classifica generale. Ottimo anche il nono posto del rookie Fermin Aldeguer (team Gresini), che con la sesta Ducati in griglia ha garantito alla casa di Borgo Panigale l’accesso diretto in Q2 per sei piloti.

Pur senza contendere la pole virtuale, Bagnaia e Marc Marquez hanno inviato segnali incoraggianti. Il pilota della Ducati Lenovo e l’otto volte campione del mondo della Gresini Racing hanno privilegiato la preparazione per la Sprint, concentrandosi sulla tenuta della gomma media. Una scelta strategica che li ha tenuti a ridosso del tempo di Morbidelli, suggerendo un weekend di fuoco.

Fabio Quartararo ha regalato un sorriso alla Yamaha, centrando l’accesso in Q2 con il sesto tempo, mentre Pedro Acosta (7°) e Maverick Viñales (8°) hanno confermato la crescita delle KTM. Johann Zarco, unico rappresentante Honda tra i top 10, ha chiuso decimo, dimostrando progressi nella gestione della RC213V.

Note dolenti per Aprilia, reduce da un inizio di stagione altalenante con Marco Bezzecchi (19°) e Jorge Martin (20°), al debutto stagionale dopo gli infortuni di inizio stagione. Un problema di competitività che il team dovrà risolvere in fretta per evitare di perdere terreno in classifica.

Con la griglia di Q2 già definita, Morbidelli sogna ora di ripetere la prestazione nelle qualifiche ufficiali, puntando alla prima pole position dell'anno. Ma Bagnaia e Marquez, insieme a Di Giannantonio e Alex Marquez, saranno avversari temibili.

Appuntamento a sabato per le qualifiche (ore 14:40) e la Sprint Race (ore 19:00), dove Morbidelli proverà a trasformare il sogno di venerdì in realtà.