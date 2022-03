"Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle mi hanno riconfermato con un'indicazione forte e chiara. Un sostegno così importante è anche una grande responsabilità. Ora testa alta, ancor più coraggio e determinazione nelle nostre battaglie. Abbiamo un Paese da cambiare".

Così Giuseppe Conte a commento del (ri)voto sul via al nuovo movimento, resosi necessario a seguito della decisione del tribunale di Napoli, cui si erano rivolti alcuni militanti, che aveva messo in stand by quanto gli iscritti avevano deciso in precedenza.



Questi i risultati della nuova votazione.

Alle ore 22.00 di oggi lunedì 28 marzo 2022 si è conclusa l’assemblea degli iscritti convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonché dell’attività svolta;

Elezione di un componente del Comitato di Garanzia;

Elezione del Collegio dei Probiviri;

Ratifica delle deliberazioni assunte dagli iscritti in date 16 settembre 2021, 29/30 novembre 2021 e 9/10 dicembre 2021 e, per quanto occorra, loro rinnovazione.

Il numero di iscritti aventi diritto di voto è pari a: 130.570Partecipanti alla votazione: 59.047



Sul punto 1 dell’Ordine del giorno alla domanda:

Sei favorevole alla elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonché dell’attività svolta?

Hanno risposto SI: 55.618 – pari al 94,19% dei voti validi.

Hanno risposto NO: 3.429 – pari al 5,81% dei voti validi.



Sul punto 2 dell’Ordine del giorno alla domanda:

Scegli tra i seguenti nominativi chi vuoi che sia eletto componente del Comitato di garanzia, attualmente composto da Roberto Fico e Virginia Raggi. Puoi esprimere una sola preferenza.

Jacopo BERTI ha ricevuto 18.987 preferenze pari al 32,16% dei voti validi.

Laura BOTTICI ha ricevuto 40.060 preferenze pari al 67,84% dei voti validi.

L’assemblea degli iscritti ha pertanto stabilito che il Comitato di Garanzia è composto da Roberto Fico, Virginia Raggi, Laura Bottici.



Sul punto 3 dell’Ordine del giorno alla domanda:

Scegli tra i seguenti nominativi chi vuoi che sia eletto componente del Collegio dei probiviri. Puoi esprimere fino a due preferenze di genere diverso.

Tiziana CIPRINI ha ricevuto 10.761 preferenze pari al 10,35% dei voti validi.

Fabiana DADONE ha ricevuto 24.187 preferenze pari al 23,27% dei voti validi.

Barbara FLORIDIA ha ricevuto 14.227 preferenze pari al 13,69% dei voti validi.

Andrea GRECO ha ricevuto 6.462 preferenze pari al 6,22% dei voti validi.

Andrea LIBERATI ha ricevuto 3.888 preferenze pari al 3,74%% dei voti validi.

Danilo TONINELLI ha ricevuto 44.427 preferenze pari al 42,74% dei voti validi.

L’assemblea degli iscritti ha pertanto stabilito che il Collegio dei probiviri è composto da Danilo TONINELLI, Fabiana DADONE, Barbara FLORIDIA.



Sul punto 3 dell’Ordine del giorno alla domanda:

Ratifica delle deliberazioni assunte dagli iscritti in date 16 settembre 2021, 29/30 novembre 2021 e 9/10 dicembre 2021 e, per quanto occorra, loro rinnovazione (aventi ad oggetto la elezione di Roberto Fico e di Virginia Raggi alla carica di Componenti del Comitato di Garanzia deliberata in data 16 settembre 2021; la elezione di Riccardo Fraccaro alla carica di componente del Collegio dei Probiviri, deliberata in data 16 settembre 2021; la destinazione delle restituzioni dei portavoce nazionali, di approvazione dell’accesso al 2X1000 e al finanziamento privato in via agevolata, deliberate in date 29/30 novembre 2021; la elezione di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco alla carica di Vice Presidenti deliberata in date 9/10 dicembre 2021, con precisazione del successivo conferimento a Paola Taverna della carica di Vice Presidente vicaria; la costituzione di Comitati previsti dallo Statuto in via facoltativa, l’elezione dei componenti dei Comitati statutari e dei Comitati istituiti in via facoltativa assunte in date 9/10 dicembre 2021).

Hanno risposto SI: 53.427 – pari al 90,48% dei votanti

Hanno risposto NO: 5.620 – pari al 9,52% dei votanti



Auguriamo ai candidati scelti dall’assemblea degli iscritti buon lavoro, siamo certi che svolgeranno questo compito con disciplina e onore. Al contempo ringraziamo i componenti uscenti per il prezioso contributo dato alla comunità del Movimento 5 Stelle.