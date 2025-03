Un viaggio verso la bellezza della vita, un testamento d’amore per la nipotina Anna e tutti noi, affinché nel mondo ci sia sempre posto per l’amore e la bellezza.

Riflessioni di una demente di Anna Conte edito da MTS Edizioni, è un’opera che esplora le sfide e le meraviglie della vita attraverso lenti di profonda riflessione personale e poetica.

Questo racconto autentico si distingue per la sua leggerezza e il suo ottimismo contagioso, trasformando l’esperienza di vita dell’autrice in un manuale di saggezza e resilienza.

Dedicato alla nipotina Anna, il libro racchiude un messaggio d’amore che supera le generazioni. Nella dedica, Conte afferma: “Non credo che avrò la possibilità di gioire dei traguardi che raggiungerai o soffrire per gli ostacoli che incontrerai lungo il cammino della tua esistenza… Voglio però lasciarti un insegnamento d’amore, una sorta di testimone che a tua volta consegnerai ai tuoi figli e ai tuoi nipoti, affinché nel mondo ci sia sempre posto per l’amore e la bellezza.”

Riflessioni di una demente invita i lettori a riflessioni profonde sulla vita, sulla felicità e sulla serenità; un invito a trovare la luce anche nei momenti più bui. Anna Conte, attraverso il suo viaggio interiore, dimostra che ogni giorno, anche quelli più difficili, possono portare con sé momenti di pura bellezza, se solo ci si apre ad essi.

Non mancano, nell’opera, citazioni illustri e versi poetici che accompagnano le riflessioni di Anna, rendendo il libro non solo un racconto, ma un vero e proprio percorso da seguire alla ricerca di una vita autentica e serena. L’autrice, da “capitano di lungo corso”, incoraggia a non avere paura delle tempeste della vita, insegnando a navigarle con coraggio e lucidità.

Riflessioni di una demente non è solo una dichiarazione d’amore personale, ma un testamento per tutti noi. In un mondo che a volte può sembrare buio e complicato, questo libro ci ricorda che l’amore e la bellezza sono sempre presenti, pronte a illuminare anche i giorni più grigi.

Il libro è disponibile in tutte le librerie e sulle maggiori piattaforme.