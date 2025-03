Comunicato stampa

“Anita e le stelle” La saggezza di uno sguardo

Frascati Poesia : in occasione del "MARZO ROSA" Venerdì 14 marzo ore 17.00 presso la Sala degli Specchi - Palazzo Marconi - Frascati, si svolgerà la presentazione del libro " Anita e le stelle. La saggezza di uno sguardo" di Marco Castellani. Anita è una ragazzetta vispa, che fa un sacco di domande, e avendo una mamma che è astrofisica di mestiere, può ottenere risposta anche ad interrogativi sull’inizio dell'universo, sul Big Bang, sugli alieni, sulla forma della nostra Galassia, e su tante altre cose del cielo.

Si tratta di racconti, legati intimamente al corpo, alle sensazioni, alla viva curiosità di queste due donne che insieme al cosmo esplorano come il rapporto madre-figlia evolva e si modifichi con il tempo, usano delle cose del cielo per saggiarne la natura, per comprenderlo e per abitarlo, seguendo armonicamente il suo stesso mutar di forma.

Interventi di Carla Ribichini e Mirella Tribioli.



Info: [email protected]