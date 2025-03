Alberto Fornasari, docente universitario classe ‘72 di Martina Franca (TA), è stato rieletto Direttore del CIRPAS (Centro Interuniversitario di Ricerca, Popolazione, Ambiente, Salute) presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il triennio 2025-2027.

Il CIRPAS ha sede presso l’Università di Bari e nasce nel 2007 da una convenzione tra le Università di Foggia, di Bari e della Calabria, che trasforma e allarga ambiti e competenze del precedente Centro interdipartimentale attivo già dal 2001 nell’Ateneo barese.

Collabora con l’Osservatorio Generazionale dell’Università di Bari sulle ricerche sugli stili di vita delle giovani generazioni da poter tradurre in politiche di educazione alla salute per una migliore qualità della vita e nell’organizzazione di corsi di formazione di nuove figure professionali. I programmi delle ricerche svolti sul tema fino ad oggi, in collaborazione con istituti scolastici, distretti sanitari, l’Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia, associazioni onlus hanno dato come esito l’organizzazione di convegni, la stampa di alcuni volumi nella collana scientifica del Centro intitolata “Itinerari di Ricerca” (con 23 anni di storia) e l’organizzazione di master di primo e secondo livello e corsi di formazione post laurea. Dal 2016 il CIRPAS è ente accreditato presso la Regione Puglia per la formazione professionale e dal 2020 per i servizi al lavoro.

Oggi oltre alle tradizionali attività accademiche e di ricerca, si occupa di progettare e svolgere attività nell’ambito della formazione professionale, della formazione continua e servizi al lavoro, con l’obiettivo di avvicinare il mondo dell’istruzione e della formazione al mondo dell’impresa e al territorio in cui opera. Il Centro si propone di essere un ponte tra il mondo dl lavoro e il mondo della Scuola e dell’Università. Il suo obiettivo consiste nella promozione, nello sviluppo e nella diffusione degli studi sulla popolazione, l’ambiente e la salute in Italia dal XVIII secolo ad oggi, articolando la ricerca in ambito demografico, economico, fisico, geografico, giuridico, medico, sociologico, statistico e storico, attraverso l’acquisizione di materiale documentario e librario di interesse specifico, l’organizzazione di attività formative, di orientamento e di accompagnamento nel mercato del lavoro.

Il Centro InterUniversitario promuove e organizza ricerche e convegni, conferenze, seminari e scambi di esperienze anche internazionali nei diversi ambiti e discipline. Si occupa in particolare di formazione e di lavoro e di transizione tra le diverse fasi delle carriere personali lungo tutte le fasi della vita delle persone. Gli aderenti provengono da settori scientifici numerosi e diversi (sono rappresentate le aree pedagogica, sociologica, psicologica, medica, matematica, statistica, storica dell’arte, storica generale, demografica, agraria e fisica), conferendo al Centro una caratteristica di multidisciplinarietà la cui sinergia si è rilevata proficua nell’ambito delle ricerche e dei rapporti con il territorio. Il CIRPAS è accreditato presso la Regione Puglia per la Formazione continua e professionale e per i servizi al lavoro, presso Anpal, Arpal e l’Ente Nazionale per il microcredito.

“Sono davvero felice e grato al Consiglio Scientifico del Centro per avermi confermato nel ruolo di Direttore per il prossimo triennio – ha dichiarato il prof. Fornasari. Gli anni trascorsi hanno rappresentato un viaggio incredibile, segnato da tanto lavoro e profonda dedizione. Grazie alle sinergie e all’impegno dei miei colleghi e delle mie colleghe siamo riusciti a triplicare le attività del Centro potenziando sia le attività di alta formazione che quelle di ricerca e terza missione. Abbiamo anche puntato molto su un’ulteriore internazionalizzazione delle attività con rapporti e disseminazioni di buone pratiche su scala globale. Ora con una nuova dose di entusiasmo e responsabilità sono pronto a guidare il Cirpas verso ulteriori traguardi”.

Fornasari, docente di Pedagogia Sperimentale è Delegato del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione per la Terza Missione, Direttore del Laboratorio di Pedagogia Interculturale, membro del Laboratorio di Pedagogia Sperimentale dell'Università di Roma Tre. Senatore dell’Università telematica degli Studi IUL (partecipata da INDIRE), componente del direttivo della Fondazione Intercultura, per due mandati è stato consigliere d’amministrazione e vice-presidente di Intercultura Onlus. Dal Dicembre 2024 è impegnato come esperto nel gruppo di lavoro "Definizione dei framework delle competenze professionali del personale scolastico" per la Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione (SAFI), Ministero dell’Istruzione e del Merito. Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Umane (UNIBA) e del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Leadership, empowerment e innovazione digitale nell'educazione e nell'apprendimento (LEDIEL), membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Ricerca sulla Media Education (SIREM), Visiting Professor in numerose università europee ed extraeuropee. Valutatore REPRISE per il MIUR, Coordinatore e Principal Investigator di diversi progetti europei ed internazionali è autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, relatore e keynote speaker in conferenze nazionali e internazionali. Membro del comitato scientifico di diverse riviste scientifiche di Fascia A è direttore della collana "Traiettorie di Pedagogia Sperimentale per Franco Angeli.