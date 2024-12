Sono almeno 33 i palestinesi rimasti uccisi e decine di altri feriti in un attacco aereo da parte di Israele sul campo profughi di Nuseirat, situato al centro della Striscia di Gaza.

L'ufficio stampa del governo di Gaza ha definito l'attacco, che è stato effettuato giovedì sera, un "massacro barbaro e atroce", aggiungendo che la maggior parte delle persone uccise apparteneva ad un singolo nucleo familiare.

"L'esercito di occupazione [israeliano] sapeva che questo è un quartiere residenziale con molti condomini che ospitano decine di civili, bambini, donne e sfollati", ha affermato l'ufficio stampa.

I medici hanno riferito alla Reuters che il raid israeliano ha colpito un ufficio postale, che ospitava famiglie palestinesi sfollate, e alcuni edifici residenziali limitrofi. Il corrispondente della WAFA ha riferito che i caccia israeliani hanno lanciato molteplici attacchi.

Fonti mediche hanno dichiarato che giovedì, gli attacchi israeliani su Gaza hanno causato complessivamente la morte di 70 persone, di cui 57 nella parte centrale e meridionale della Striscia.

At least 33 Palestinians were killed and dozens more injured on Thursday by Israeli strikes on the Nuseirat refugee camp in the central Gaza Strip, according to Palestinian news agency Wafa.



Israeli warplanes launched multiple air strikes on homes in the camp.



