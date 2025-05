Almeno 25 civili palestinesi sono stati uccisi e numerosi altri feriti nel pomeriggio di mercoledì a seguito di un attacco aereo israeliano che ha colpito un ristorante e un mercato popolare nel quartiere di al-Rimal, nella parte occidentale della città di Gaza. Tra le vittime figura anche il giornalista Yahya Subaih, ennesimo operatore dell’informazione a perdere la vita nel conflitto.

Secondo fonti locali e la stampa palestinese, gli aerei militari israeliani hanno lanciato due missili in rapida successione contro un'area densamente frequentata da civili, colpendo il Thai Restaurant e un incrocio adiacente affollato da venditori e acquirenti.

Oltre al raid su al-Rimal, tre cittadini sono rimasti feriti da colpi di artiglieria israeliani in via Jaffa, nella parte orientale della città.

Questo attacco si inserisce in un contesto di escalation continua e di devastazione generalizzata nella Striscia di Gaza. Secondo fonti mediche e delle autorità locali, il numero totale dei morti nella giornata odierna è salito a 61. Dal 7 ottobre 2023, il bilancio complessivo parla di 52.653 palestinesi uccisi e 118.897 feriti a causa delle operazioni militari israeliane.

Non si tratta più solo di una guerra, ma di una crisi umanitaria deliberata. Il bombardamento di mercati, ristoranti, scuole e ospedali non può essere giustificato con la retorica del “terrorismo” quando le vittime sono, nella stragrande maggioranza, bambini, donne e civili inermi. Ogni nuovo attacco su Gaza rafforza l'idea che il conflitto sia entrato in una fase di distruzione totale, una punizione collettiva sotto gli occhi complici della comunità internazionale.

Quando un giornalista muore sotto le bombe insieme ai suoi concittadini, non è solo la libertà di stampa a essere uccisa, ma la possibilità stessa di documentare la verità. Il mondo deve smettere di guardare altrove... ma non lo sta facendo.





Crediti immagine: Agenzia Ma'an