The Church of England, comunicato stampa - La Camera dei vescovi della Chiesa d'Inghilterra rilascia una dichiarazione in cui esprime la sua condivisione di "dolore, sofferenza e indignazione" con i fratelli e le sorelle palestinesi per l'attacco della domenica delle Palme all'ospedale gestito dagli anglicani.



Ieri, in tutta la Chiesa d'Inghilterra e nella Comunione anglicana, abbiamo celebrato la Domenica delle Palme, il giorno in cui Gesù entrò a Gerusalemme per andare incontro alla sua sofferenza e morte sulla croce.

Lo abbiamo fatto condividendo il dolore, la sofferenza e l'indignazione dei nostri fratelli e sorelle palestinesi per l'attacco del governo israeliano all'ospedale Al Ahli di Gaza. Gestito dalla diocesi anglicana di Gerusalemme, il personale dell'ospedale si è preso cura eroicamente di pazienti nelle condizioni più insopportabili per oltre 18 mesi. È una struttura che molti di noi hanno visitato e che tutti portiamo nelle nostre preghiere.

Siamo particolarmente addolorati che questo attacco all'unico ospedale cristiano di Gaza – il quinto attacco del genere dall'ottobre 2023 – avvenga la domenica delle Palme, all'inizio della Settimana Santa, e durante la festa ebraica della Pasqua.

Non vi è alcuna giustificazione, ai sensi del diritto internazionale umanitario, per prendere di mira ospedali, infrastrutture sanitarie e personale medico. Il personale ospedaliero deve essere protetto in ogni momento affinché i feriti e i malati possano essere curati liberamente. Siamo costernati dal fatto che gli ospedali siano diventati campi di battaglia a Gaza.

Il governo israeliano non ha ancora fornito prove chiare e convincenti a sostegno della sua affermazione secondo cui l'ospedale Al Ahli sarebbe stato utilizzato come centro di comando e controllo da Hamas. In tale contesto, chiediamo un'indagine indipendente, approfondita e trasparente su questo attacco e sul presunto uso improprio dell'ospedale.

Il tempo estremamente limitato concesso al personale e ai pazienti per evacuare l'ospedale ha rappresentato un'ulteriore violazione dei diritti umani fondamentali e della dignità umana. Siamo addolorati per il bambino che, durante l'evacuazione frettolosa, è morto a causa di un precedente trauma cranico e preghiamo per la sua famiglia.

È ormai chiaro da troppo tempo che non esiste una soluzione militare a questa situazione: perseguire questa strada porta solo a ulteriori sofferenze per tutti coloro che sono coinvolti nella distruzione e nelle privazioni. C'è un'altra via: l'accordo di cessate il fuoco deve essere rispettato da tutte le parti, tutti gli ostaggi rimasti devono essere rilasciati incondizionatamente e aiuti umanitari senza restrizioni devono raggiungere la popolazione di Gaza.

Facciamo appello in particolare al governo britannico affinché rinnovi i suoi sforzi, con ogni mezzo possibile, per esortare il governo di Israele a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario. Tali leggi sono state create per proteggere la dignità umana durante la guerra. Nessuno Stato può porsi al di sopra di esse.

Invitiamo tutti i membri della Chiesa d'Inghilterra a unirsi a noi e ad altri appartenenti alla Comunione anglicana nella preghiera continua e a contribuire all'appello per l'ospedale Al Ahli.

Mentre percorriamo la Settimana Santa, nel nome di Gesù Cristo, Principe della Pace, preghiamo e invochiamo la fine di questa violenza. Preghiamo per la giustizia e la pace per palestinesi e israeliani, e per la sicurezza, la dignità e la speranza per tutti i popoli della Terra Santa.