Nell'unica sessione di libere del venerdì del GP d'Austria, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il secondo e il terzo tempo. I due piloti della Ferrari hanno iniziato il turno con gomme Hard effettuando un run di 14 e 15 giri rispettivamente nel quale Leclerc ha ottenuto 1'07"593, mentre Sainz ha fermato il cronometro a 1'07"665.

Tornati in pista con le stesse gomme, il monegasco è sceso a 1'07"584, mentre il suo compagno di squadra non si è migliorato. Negli ultimi dieci minuti le due SF-23 sono uscite dai box con pneumatici Soft migliorando i propri tempi di circa 1,5 secondi. Miglior tempo di Max Verstappen, più veloce di 2 decimi. Le altre vetture le troviamo a partire da mezzo secondo di ritardo dall'olandese della Red Bull.

Il risultato delle qualifiche del pomeriggio (sabato si disputa la gara sprint) ha rispecchiato quanto di è visto in mattinata, con Sainz e Leclerc che si sono scambiate le posizioni. La pole è andata a Verstappen, con il tempo di 1'04"391. Leclerc, però, gli è subito dietro con un ritardo di soli 48 millesimi, mentre sono 190 i millesimi di ritardo di Sainz.

Ovviamente felici i due piloti di Maranello, perché con gli ulteriori aggiornamenti portati in Austria, le rosse sono ulteriormente migliorate su una pista che ha tutt'altre caratteristiche rispetto al Canada. E i miglioramenti hanno fatto sì che Aston Martin e Mercedes non sembrino avere lo stesso passo delle Ferrari. Nuove migliore anche per la McLaren di Norris che in Q3 ha fatto il quarto tempo a 267 millesimi dal primo.

Quinto tempo per la Mercedes di Hamilton, mentre Russell è il primo dei non qualificati in Q2 e domani nella gara sprint partirà undicesimo. A seguire troviamo poi le due Aston Martin di Stroll e Alonso, che hanno preceduto Hulkenberg (Haas), Gasly (Alpine) e Albon (Williams).

Anche Perez, con l'altra Red Bull, non ha superato la Q2, ma a causa della direzione gara che non ha registrato il suo tempo per aver superato i limiti del tracciato.

Il risultato di queste qualifiche vale per la griglia di partenza della gara che si disputerà domenica. Invece, la griglia per la gara sprint di sabato in programma dalle 16:30, sarà determinata dalla "sprint shootout" che prenderà il via a mezzogiorno in punto. La sprint shootout sono qualifiche con tempi ridotti, con la Q1 che durerà 12 minuti, la Q2 10 minuti, e la Q3 8 minuti. Nel calendario vanno a sostituire la terza sessione di prove libere.

Per ultimo, ci sono buone possibilità che su Spielberg, in mattinata, sabato possa piovere, mentre la gara sprint dovrebbe disputarsi quasi sicuramente su pista asciutta.





