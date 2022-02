Nuovo set per Massimo Paolucci, ancora in Umbria. Il regista e la produzione cinematografica scelgono anche Perugia per girare alcune scene di un nuovo film. Si tratta di “Soldato sotto la Luna” prodotto da Christian Costa e Eusebio Belli della PH Neutro Film. Le riprese sono già iniziate e toccheranno oltre Perugia, anche Terni, Narni, San Gemini.

Il nuovo progetto cinematografico, che vede come producer esecutivo Daniele Gramiccia e organizzatrice generale Sara Paolucci, vanta un ricco cast.

Tra gli attori ci sono la protagonista Daniela Fazzolari (che ha recitato in molti film per il cinema e serie tv tra cui “Giallo” di Dario Argento nel 2009, “Don Matteo 7” e popolari serie come Cento Vetrine e “Un posto al sole”), e poi Daniel Mc Vicar (famoso per aver ricoperto il ruolo di Clarke Garrison nella soap internazionale “Beautiful”) e ancora i giovani Martina Marotta (tra i suoi lavori ci sono “Medium” e “Preludio” con attori del calibro di Alessandro Haber, Elisabetta Pellini e Serena Grandi), Valerio Paolucci nell’importante ruolo di Anicio, ed Emilio Franchini, protagonista dei film Medium e Una preghiera per Giuda, sempre diretti da Paolucci.

Ad arricchire il cast, altri nomi internazionali di grande esperienza hollywoodiana come Tomas Arana (Il Gladiatore, Caccia a ottobre rosso, Guardia del corpo), e Abel Ferrara qui nelle vesti di attore ma prestigioso regista di New Rose Hotel e Go Go Tales, e il reparto artistico si allunga con i nomi di Adriana Russo, Danilo Brugia, Francesca Rettondini, Robert Madison,

Salvatore Misticone, Martina Nasoni, Daniele Pompili, Francesca Tizzano, tra gli altri.

Soldato sotto la luna è una storia ricca di sentimento e passione, ambientata tra gli anni Quaranta della seconda guerra mondiale e i giorni nostri, con un velo di mistero e un segreto da scoprire. E le vite dello scrittore Anicio, Don Tino, Alcide e la tormentata protagonista femminile Clara si intrecceranno inesorabilmente, per il gioco del destino che tocca loro.