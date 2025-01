Circus beatclub - Brescia, i primi party del 2025 sono tre eventi molto diversi tra loro, tutti e tre da non perdere.



Rehab, la festa hip hop più hot di Brescia (e non solo, è un appuntamento simbolo di tutto il movimento hip hop nel Nord Italia) si sposta dal giovedì al venerdì ed il 3 gennaio 2025 mette in console Jay-k e Maloney.



Ed eccoci a sabato 4 gennaio ’25, quando prende vita Crush, appuntamento dedicato ai teen ager e non solo a loro, ai clubber più scatenati della città.

Il terzo party è previsto per domenica 5/1/25 ed è Panorama, una festa dal sound decisamente elettronico e sofisticato. Special guest è il trio danese Tripolism (nella foto), che ad aprile 2025 sarà sul palco del mitico festival californiano Coachella.



Sono infatti davvero dei protagonisti della scena elettronica internazionale più sofisticata. Spesso, ad esempio, sono ospiti del programma di Pete Tong su BBC Radio 1. Sono ormai conosciuti come uno dei gruppi elettronici più accattivanti di Copenaghen, i Tripolism. Si sono infatti rapidamente ritagliati una nicchia nella scena con la loro miscela unica di techno melodica e sottili influenze noir nordiche. Questo trio danese accompagna chi balla, quando è al mixer, in un'odissea sonora, intrecciando elementi di trance, kick pesanti, percussioni ipnotiche, bassline ondeggianti e tastiere indimenticabili.



I party previsti, per tutta l'infinita stagione autunno 2024 - primavera 2025 sono oltre 100 e come è logico che sia non tutto viene svelato prima ancora che il locale apra di nuovo le sue porte. Circus sarà aperto tre sere a settimana, dal giovedì al sabato, con tre appuntamenti molto diversi tra loro... e come ogni anno è stato rinnovato in tanti dettagli fondamentali per uno spazio dedicato al divertimento. Impianto audio, schermi e luci sono nuovi di zecca, così come la zona ingresso ed i colori alle pareti. Non mancano immagini sorprendenti su alcuni dei muri... Uno dei motivi del duraturo successo del Circus è infatti che chi lo gestisce cura ogni dettaglio di questo spazio. Altrove non succede.



Venendo ai party, il giovedì il sound di Circus Beatclub - Brescia è decisamente internazionale: si alternano il sound elettronico ed ipnotico di Panorama e quello di Rehab, appuntamento dedicato all'universo urban con tanti protagonisti della scena europea. Per Panorama una volta al mese torna Albert Marzinotto, mentre per Rehab i resident d'eccezione sono JK, artista spesso al mixer con Guè (Club Dogo) e Maloney. Sono previsti poi tanti guest internazionali, che verranno annunciati nelle prossime settimane.



Ed eccoci al venerdì, che diventa Friday Fiesta, la serata che inaugura al Circus la nuova stagione venerdì 27 settembre '24 E' la risposta "al chiuso" al successo di Frio!, il party all'aperto più adulto di MOLO, che ha fatto divertire il pubblico universitario (e non solo) di Brescia per tutta l'estate. Dj resident in questo caso sono Dader, Gala e Mede, mentre sono già confermati diversi party in collaborazione con VidaLoca, format che fa scatenare l'Italia e tutto il Mediterraneo da tempo. Lo staff VidaLoca, con i suoi dj e le sue performer, come lo scorso anno, farà ballare Circus Beatclub nella prima parte della serata, per poi lasciare spazio agli artisti della Circus family.



Chiudiamo con il sabato firmato Circus Beatclub Brescia, ovvero Crush. Il primo party prende vita il 28 settembre '24 ed è dedicato alle sonorità più amate dai teen ager. Spazio quindi soprattutto alla trap, ma solo quella che mette il sorriso e fa divertire con amiche ed amici, fino all'alba. Anche in questo caso durante la stagione arriveranno tanti artisti protagonisti della scena italiana. La loro performance sarà annunciata nelle prossime settimane.



