Qui la Società San Vincenzo De Paoli accoglie persone in difficoltà.

Immaginiamo di vivere un’esistenza che ha il suo inizio ma non sa dove poter finire, porre riposo, ristorarsi, incontrarsi. Pensiamo a una vita mozzata di una parte del suo tutto, la casa, fondamento imprescindibile per la costruzione di un’esistenza degna di essere chiamata tale.

Saremmo spogliati di un posto prezioso, sicuro dove racchiudere gran parte del nostro tempo, i nostri ricordi. Dove intessere relazioni, gestire paure e vivere esperienze. Un luogo in cui poter tornare, trovare rifugio, sentirsi protetti. Casa.

Vivremmo in uno stato di interminabile affanno, senza riferimenti, nella perenne attesa di un posto in cui far dimorare il nostro essere e lasciar riposare la mente.

Non bastano poche parole per rendere, anche solo lontanamente, quel che provano coloro che non hanno una dimora. E non per scelta, ma per una serie di eventi di rottura come sfratti, tossicodipendenze, perdita del lavoro che impoveriscano la persona a tal punto da farle preferire l’isolamento e l’emarginazione. Il ritiro dal mondo anche attraverso scelte di estremo pericolo e disagio, come la vita per strada.

Si vive una condizione da cui diventa difficile staccarsi. Perché si tocca il fondo. E da lì è quasi impossibile uscire.

C’è bisogno di un aiuto a cui aggrapparsi per poter ripartire e riprendere lentamente in mano la vita. A volte basta un gesto, una parola, un luogo per ritrovare sé stessi. E c’è da dire che capita, come racconta Dante.

“Ho conosciuto il Dormitorio San Vincenzo De Paoli di Brescia grazie a un invito”. Dante aveva perso la casa, il lavoro, gli affetti. Da un giorno all’altro è rimasto senza nulla.

“Negli anni ho avuto problemi di droga. Mi sono sentito perso”.

Sono anni che Dante vive nel Dormitorio. Oggi ha superato i 60 anni e inizia a sorridere un po’. Ad assaporare qualcosa di bello e anche di buono: “Ho preso 15 chili da quando sono ospite della struttura. Gigliola, la nostra cuoca, è bravissima”.

Il Dormitorio non è solo un luogo dove trovare un pasto caldo e un letto; è una vera casa, dove si ritrova calore umano, rispetto e dignità. Qui ogni giorno molte persone ricevono non solo accoglienza materiale, ma anche ascolto e supporto. Educatori e volontari, con dedizione e pazienza, lavorano per aiutare gli ospiti a riflettere sulle loro esperienze e a ricostruire una vita che spesso è stata spezzata da eventi drammatici.

Nascono nel tempo legami forti con chi li accoglie ma anche tra gli ospiti, come quello tra Dante e Mariarosa, 60enne, con un passato da clochard: “Abbiamo legato sin da subito, chi ci separa più!” afferma la donna e aggiunge: “Sarei disposta anche a sposarlo” e scherzando avanza la proposta guardando il ‘suo’ Dante: “Vuoi sposarmi?”.

Il Dormitorio è anche questo, un posto in cui nascono amicizie che sfiorano sentimenti alti, come quelli di un “sì è per sempre”.

Un apposito regolamento permette la buona gestione dell’accoglienza con orari precisi che regolano i tempi all’interno della struttura.

Vi sono circa 50 volontari che offrono sostegno per la distribuzione della cena, l’aiuto in cucina, la presenza notturna di sorveglianza affiancati dall’operatore, la lavanderia e il deposito bagagli.

Questo microcosmo, grazie al lavoro costante di educatori e volontari, consente anche di riacquisire il concetto di sacrificio e quel senso di utilità che ti fa sentire parte attiva del mondo. Dante, insieme ad altri, partecipa al progetto “Un orto pazzesco” all’interno dello spazio verde di OspitiAmo-Case di Accoglienza San Vincenzo, in cui può dedicarsi alla cura della terra e apprezzare la fatica quotidiana come mezzo da cui trarre beneficio e soddisfazione.

L’Associazione Dormitorio San Vincenzo, nata nel 1994 come emanazione della Società di San Vincenzo De Paoli, offre anche momenti di incontro, serenità e condivisione.

“Per la prima volta nella mia vita sono andata in vacanza”, racconta Mariarosa. “Siamo stati per alcuni giorni a Ponte di Legno. Abbiamo fatto lunghe passeggiate. Sono stata veramente bene!”.

Ogni anno, durante l’estate, vengono organizzati dei pellegrinaggi per offrire agli ospiti momenti di comunione, di dialogo, di condivisione e di svago.

Il proposito dell’Associazione è di attuare azioni che, oltre all’assistenza concreta, offrano un percorso di reinserimento sociale che restituisca alla persona dignità e autonomia.

Al termine del nostro dialogo abbiamo chiesto a Dante se avesse un sogno nel cassetto. Ha risposto: “Spero di avere sopra la testa un tetto dove poter vivere con la mia mamma” sorride e conclude con gli occhi lucidi: “Una casa tutta nostra…!” La donna, oggi 80enne, non ha una dimora e vive in un’altra struttura.

L’Associazione Dormitorio San Vincenzo ogni giorno accoglie 150 persone anche attraverso la gestione di altri servizi: il Dormitorio maschile San Vincenzo e Duomo Room, le Case di accoglienza “San Vincenzo” femminile e maschile, 15 appartamenti destinati all’housing sociale, un appartamento di housing first e una villetta a Castenedolo.

Il sostegno è rivolto a uomini e donne o senza dimora che vivono situazioni difficili e storie complesse, connotate dall’abbandono, dalla dipendenza, dalla disgregazione dei legami familiari e dalla solitudine.

La Società di San Vincenzo De Paoli opera a Brescia dal 1858.

Il costante servizio a sostegno del prossimo ha consentito di accrescere l’operato sul territorio grazie all’apertura del Dormitorio San Vincenzo 125 anni fa, era il Natale del 1899, alla nascita del Consiglio Centrale che con 31 Conferenze attive opera nelle province di Brescia e di Mantova fornendo aiuto concreto a chi si trova in difficoltà tra poveri, emarginati e persone sole, e alla gestione operativa dell’Associazione Dormitorio San Vincenzo finalizzata all’accoglienza delle persone emarginate e senza dimora.