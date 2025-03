"Oggi sono stato in contatto tutto il giorno con il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov, capo della nostra delegazione tecnica ai colloqui in Arabia Saudita. Sia ieri che oggi si sono tenuti buoni incontri con la parte americana. Vorrei ringraziare l'Arabia Saudita e il principe ereditario per la loro mediazione e ospitalità: tutto è stato fatto secondo standard elevati. Gli accordi sono stati raggiunti e sono piuttosto specifici. È stato concordato con la parte americana che un cessate il fuoco nel nostro settore energetico può iniziare oggi: crediamo che una volta pubblicata la rispettiva dichiarazione sui risultati degli incontri e tutto il lavoro dei team di oggi, la transizione al silenzio per quanto riguarda il settore energetico può iniziare. I team hanno anche discusso i modi per ripristinare una maggiore sicurezza nel Mar Nero e la normale navigazione. Per l'Ucraina, la liberazione del nostro popolo dalla prigionia russa, i nostri militari, i nostri civili, così come i nostri bambini che sono stati presi con la forza dagli occupanti russi, è di fondamentale importanza. Sono grato all'America per la sua disponibilità ad assistere in queste questioni umanitarie, e questo si riflette nella nostra dichiarazione con la parte americana.L'Ucraina è pronta a lavorare il più rapidamente possibile e con assoluta trasparenza per porre fine alla guerra. Ma, sfortunatamente, proprio ora, proprio oggi, proprio nel giorno dei colloqui, vediamo come i russi hanno già iniziato a manipolare gli accordi. Stanno già cercando di rivedere gli accordi e di ingannare i nostri mediatori e il mondo intero. Ci sono dichiarazioni assolutamente chiare pubblicate dalla Casa Bianca. Tutti possono vedere cosa dicono. E c'è qualcosa su cui il Cremlino sta mentendo di nuovo: che presumibilmente il silenzio nel Mar Nero dipende dalla questione delle sanzioni e che presumibilmente la data di inizio del silenzio nel settore energetico è il 18 marzo. Mosca mente sempre. E dipende dal mondo, da tutti coloro che hanno veramente bisogno di pace, se a Mosca sarà permesso di mentire di nuovo.Noi in Ucraina faremo di tutto per garantire che gli accordi funzionino e che non ci siano attacchi. Ma i russi devono sapere e devono rendersi conto: se porteranno attacchi, affronteranno una forte risposta. E se ne assumeranno la responsabilità. E se i russi in seguito proveranno a inventare storie, sostenendo che gli attacchi non erano contro l'energia o le infrastrutture civili, tutti vedranno la verità. Voglio anche ricordare a tutti che dall'11 marzo, la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco completo e incondizionato è sul tavolo, ovunque, non solo sulle infrastrutture energetiche e nel Mar Nero. È stata la Russia a rifiutarsi di accettarla. È la posizione della Russia che sta prolungando questa guerra. Quando Putin non ha detto "sì" a un cessate il fuoco incondizionato, non sono state imposte nuove sanzioni alla Russia. Ora Mosca sta avanzando alcune richieste per la revoca di parte delle sanzioni, nonostante abbia trascorso gli ultimi tre anni insistendo sul fatto che le sanzioni non sono dannose per loro, ma piuttosto benefiche. Ma se anche questo accordo fallisce, se i russi non rispettano i termini degli accordi odierni e invece tentano ancora una volta di fare pressione sugli Stati Uniti, sull'Europa e sull'Ucraina, allora credo che la risposta dovrebbe essere una sola: sicuramente nuove sanzioni, sicuramente più pressione.Il comportamento della Russia nei prossimi giorni rivelerà molto, se non tutto. Se ci saranno di nuovo allarmi di raid aerei, se ci sarà una rinnovata attività militare nel Mar Nero, se continueranno le manipolazioni e le minacce russe, allora dovranno essere prese nuove misure, in particolare contro Mosca. La diplomazia deve funzionare. E da parte ucraina, stiamo facendo di tutto per far sì che ciò accada. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando. Sono grato agli Stati Uniti per gli sforzi dei nostri team, per il loro lavoro costruttivo ed efficace. Ora, servono risultati dalla Russia. Non ci fidiamo di loro. E francamente, il mondo non si fida della Russia. E devono dimostrare di essere veramente pronti a porre fine alla guerra, pronti a smettere di mentire al mondo, a smettere di mentire al presidente Trump e a smettere di mentire all'America".

Da parte del presidente ucraino traspare la necessità di compiacere l'America per un risultato, la mediazione di Riad conclusasi a inizio di questa settimana, che si può tranquillamente definire di ben misera portata perché neppure sfiora il problema dell'elefante nella stanza: l'integralità territoriale dell'Ucraina, che finora è costata a Kiev centina di migliaia di morti che, secondo Trump ed altri come lui, sarebbero morti per nulla.

Da una parte Zelensky deve far credere allo squilibrato narcisista nazifascista che comanda a Washington di apprezzare ciò che sta brigando per continuare a ricevere supporto in armi e intelligence, dall'altra deve cercare di continuare a combattere una guerra che - da qualche tempo - si è convinto di non poter vincere.

Un compito non semplòice e ncor meno non invidiabile.