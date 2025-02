Playoff Champions League, Feyenoord-Milan 1-0: una papera di Maignan inguaia i rossoneri.

Feyenoord-Milan 1-0 nell'andata dei playoff di Champions League. Al De Kuip di Rotterdam, i rossoneri di Sergio Conceiçao sono stati sorpresi dal gol lampo di Igor Paixao al 3', con la collaborazione di una clamorosa papera di Maignan, che non trattiene una conclusione assolutamente leggibile.

Il fresco ex di turno Santiago Gimenez e Joao Felix, schierati dall'inizio dal tecnico rossonero, non hanno trovato il modo di rompere il muro olandese con i padroni di casa che per tutto il primo tempo hanno messo in grossa difficoltà il Milan e solo la traversa ha negato la doppietta a Paixao.

Nella ripresa il Feyenoord ha abbassato ritmo e baricentro, ma il Diavolo non è mai riuscito a rientrare in partita.

Appuntamento per il match di ritorno a San Siro il 18 febbraio.