Sardine laziali di nuovo in movimento. Sabato 11 gennaio le sardine locali, dopo aver riconquistato piazza San Giovanni, partono alla riconquista della periferia romana con i seguenti presidi:

09:00 - 11:00 , Via Beniamino Franklin ( Mercato Testaccio )

10:00 - 12:00, Piazza dei Mirti ( Centocelle )

12:00 - 15:00 , Piazza dei Sanniti ( S.Lorenzo )

14:00 - 16:00 , Via Amico Aspertini, 410 ( Tor Bella Monaca)

15:30 - 17:30, Piazza di Cinecittà, 11

Queste le motivazioni a supporto dell'iniziativa.

Questo tour dovrà essere l’occasione per ricreare una coesione ed un’inclusione sociale tra la cittadinanza, in quei luoghi in cui, fino ad oggi, i romani hanno trovato risposta alle proprie istanze nell'odio, nel razzismo, nella mancanza di umanità delle destre sovraniste e nella guerra tra ultimi spacciata per soluzione.Nelle periferie sono state disattese aspettative anche da chi avrebbe dovuto, per cultura e storia, stare vicino al popolo e ascoltarne le necessità, poiché non sarebbe stato logico aspettarsi la stessa passione e partecipazione da chi rappresentava un diverso blocco sociale.Il risveglio delle coscienze, volto al riscatto della società, è una necessità non più procrastinabile ed è compito di ognuno di noi essere parte integrante e attiva per un cambiamento in positivo.Il sardina bus partirà da Piazza Risorgimento alle ore 10:00 attraversando la città e facendo tappa nei quartieri di Testaccio, Centocelle, San Lorenzo, Tor Bella Monaca e Cinecittà.