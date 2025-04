il viaggio sonoro tra inconscio e trasformazione

Un percorso intimo e profondo tra le pieghe dell’anima e della psiche umana: il duo formato da Simona Fasano (voce e autrice dei testi) ed Edmondo Romano (compositore e polistrumentista) presenta il loro primo album insieme, ES/SÉ. Un'opera musicale che si configura come un viaggio onirico e trasformativo, un dialogo tra ciò che manca e ciò di cui abbiamo bisogno per guarire.

Il titolo dell’album riflette simbolicamente le due dimensioni del percorso interiore di ciascuno di noi: l’Es, secondo la teoria freudiana, è il contenitore dell’inconscio, delle emozioni primordiali, delle ferite irrisolte; il Sé rappresenta invece l’emersione della consapevolezza e della realizzazione personale. Attraverso una narrazione musicale e testuale che si muove tra sogno e realtà, l’album esplora il linguaggio universale delle fragilità umane, raccogliendole in due anime distinte: la Female side e la Male side.

La Female side racchiude quattro brani – Rose Moon, Mon Jardin, Enfado, Impermanenza – dedicati alle ferite legate all’energia femminile. Rose Moon affronta il timore ancestrale della morte, trasformandolo in un rito simbolico di accettazione dell’imprevedibilità della vita. Mon Jardin racconta la metamorfosi del dolore, convertendo la violenza e l’abuso in un giardino rigoglioso di rinascita. Impermanenza si concentra sul superamento del vittimismo e sul coraggio di spezzare gli schemi autodistruttivi, mentre Enfado esplora il vortice emotivo che mescola tristezza e rabbia, connettendo corpo e psiche.

La Male side propone quattro tracce – Spazio vuoto, La presenza, L’inconfessata processione, Invisibilis – che esplorano le ferite connesse all’energia maschile. Spazio vuoto porta alla luce le convinzioni inconsce che limitano la crescita personale e invita a un lavoro interiore di riconciliazione con il proprio passato. La presenza incoraggia a sviluppare uno sguardo lucido e non giudicante su sé stessi, mentre L’inconfessata processione racconta il senso di smarrimento e la necessità di trovare la propria strada nel mondo. Infine, Invisibilis riflette sull’impatto del rifiuto e dell’abbandono, trasformando queste esperienze nella base su cui costruire una nuova identità consapevole e stabile.

Con ES/SÉ, Fasano e Romano danno vita ad un’opera che va oltre la semplice esperienza musicale: è un invito all’introspezione e alla condivisione profonda, un luogo in cui la musica diventa terapia e la narrazione si fa specchio dell’esperienza collettiva e individuale. Un album che parla di noi, delle nostre fragilità e della possibilità di trasformarle in forza, ricordandoci che la vera guarigione avviene solo quando impariamo a riconoscerci e ad accoglierci per ciò che siamo.

www.edmondoromano.net - www.compagniateatronudo.eu