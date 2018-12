Al-B.Band fa muovere Madonna di Campiglio: 30/12 Piano 54, 31/12 Piazza Sissi (Radio Deejay Party)

A dicembre, come è giusto che sia, fa freddo... e per scaldarsi muoversi a tempo e cantare è proprio l'idea giusta. Farlo con Alberto Salaorni e la sua AL-B.Band è ancora meglio, visto che è una delle live band più scatenate ed originali della scena italiana. Il loro repertorio infatti è sempre originale e grazie a loro la live music è decisamente back in fashion… Chiudono il mese di dicembre 2018 con una "doppietta" d'eccellenza, ovvero il 30 dicembre fanno divertire il Piano 54 di Madonna di Campiglio (TN), mentre la sera dopo, per Capodanno, restano nella bella cittadina della Dolomiti per regalare la loro musica al party di Radio Deejay in piazza Sissi. Come se non bastasse fanno anche emozionare anche Fano, Verona, Ponte sul Mincio...



Capitanati dall'instancabile Alberto Salaorni, gli AL-B.Band sono un gruppo capace di far scatenare ogni tipo di pubblico. Da 15 anni i loro concerti fanno divertire l'Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: "live music is back in fashion", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda. Un concerto di questa formazione veronese, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente. Non hanno mai una scaletta definita. Passano da un brano all'altro a seconda dell'atmosfera e del feedback del pubblico. E le loro scelte sono sempre originali. Ad esempio, la Al-B.Band raramente ripropone le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue, preferendo quelle di Battisti, Mina o grandi successi anni '70, col risultato che il sound di questa formazione risulta molto originale, una caratteristica molto rara nel panorama musicale di questi anni. AL-B.Band e composta Alberto Salaorni (voce e chitarra), Davide Rossi (basso) ed tanti altri musicisti di talento assoluto. Tra gli altri Andrea Mai (tastiere) e Giacomo Aio (percussioni, batteria e cori). Periodicamente al Al-B.Band registra e pubblica brani originali, molti dei quali sono inseriti nel loro più recente album "Megaphone" disponibile su tutte le piattaforme digitali (ad esempio Spotify: goo.gl/dQzyBN) e su cd. Tra i tanti brani contenuti nell'album, oltre al singolo "Maledettamente Amato", programmato da decine di emittenti radio in tutta Italia, spicca "Hear Me", una ballad in inglese decisamente emozionante.



14/12 Mad' In Italy - Verona

21/12 Fabric 107 - Ospedaletto / Verona

22/12 Corte Cavalli - Ponte sul Mincio (MN)

28/12 Ca' Persiane Cavaion (VR)

30/12 Piano 54 Des Alpes - Madonna di Campiglio (TN)

31/12 Radio Deejay Party @ Piazza Sissi - Madonna di Campiglio (TN)



