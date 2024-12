Serie A, un brutto Milan passa di misura a Verona con Reijnders

Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders si guardano e fanno due conti. Leao è in panchina: infortunato. Abraham gira a vuoto, Chukwueze una ne fa e quattro ne sbaglia, Theo Hernandez è piatto come l’acqua del Garda, che non è lontano. Allora fanno da soli. Siamo al minuto 11 del secondo tempo: Fofana alza la testa e gioca in verticale, Reijnders passa di fianco a Duda e Daniliuc – fermi come statuine, è Natale… – e segna il gol del vantaggio. Sarà anche il gol partita. Verona-Milan finisce 0-1, il Milan scavalca il Bologna e va a 26, il Verona resta a 15 e potrebbe passare una settimana in zona retrocessione, se il Cagliari facesse punti a Venezia.



Milan, RedBird rifinanzia il prestito con Elliott: i dettagli

Era un’opzione su cui il club stava lavorando da tempo, e adesso è stata ufficializzata: con otto mesi di anticipo sulla dead line, RedBird ed Elliott hanno trovato l’accordo per rifinanziare il prestito elargito dai Singer (in termini tecnici: vendor loan) nel momento in cui il fondo di Cardinale ha acquisito il club, spostando la scadenza da agosto 2025 a luglio 2028. E, allo stesso tempo, RedBird ha effettuato un ulteriore investimento di 170 milioni di euro, iniezione che riduce la quota capitale del prestito a 489 milioni. Il vendor loan era stato di 550 milioni e il prossimo agosto gli interessi lo avrebbero fatto aumentare a 693.



Hancko chiude le voci: “Non ho nessun accordo con la Juventus”

Dopo le tante voci che lo danno tra i primi nomi sul taccuino della Juventus per il mercato di gennaio, David Hancko è intervenuto personalmente per fare chiarezza. Lo ha fatto ai colleghi di Ad con i quali il centrale slovacco non ha usato mezzi termini: “Sono stanco di tutte queste indiscrezioni – ha tuonato il 27enne nel mirino anche di Atletico Madrid e Liverpool la scorsa estate -. L’interesse dei bianconeri può anche essere reale, ma che io abbia acconsentito al trasferimento o abbia un accordo con il club di Torino è una sciocchezza. Ho spiegato ai miei compagni che tutte queste voci non sono vere e non so da dove provengano”.





Lega Serie A: Simonelli eletto nuovo presidente

Ezio Maria Simonelli è il nuovo presidente della Lega calcio Serie A. Il commercialista maceratese 66enne, su cui nei prossimi giorni saranno verificati i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto per la proclamazione ufficiale, succede dunque a Lorenzo Casini.



Corvino svela: “In dirittura d’arrivo la cessione di Hasa”. C’è il Napoli

“Abbiamo un’operazione in dirittura di arrivo. Un club importante italiano ci ha chiesto un giocatore che non sta giocando da noi. Noi abbiamo chiesto una contropartita tecnica o altre situazioni per concretizzare. Si tratta di Hasa”. A svelare la trattativa di mercato, in casa Lecce, è direttamente Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del club, che ha parlato in conferenza stampa oggi assieme al ds Trinchera per illustrare le linee guida relative alla prossima sessione di calciomercato. La squadra in questione – secondo quanto riporta Sky Sport – è il Napoli, che dunque ha messo gli occhi sul centrocampista classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Juventus. L’affare rientrerebbe nel caso in una trattativa che coinvolgerebbe uno scambio di contropartite tecniche tra cui anche Rafa Marin.



Inter avanti in Coppa Italia: 2-0 all’Udinese con Arnautovic e Asllani

L’Inter batte 2-0 l’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola al turno successivo, dove nel 2025 incontrerà la Lazio. I ragazzi di Inzaghi soffrono un po’ in avvio, ma poi la sbloccano al 30’ con Arnautovic, anche grazie a un clamoroso regalo della difesa friulana. Il raddoppio arriva già nel recupero del primo tempo, con un gol di Asllani direttamente da calcio d’angolo. Nel secondo i nerazzurri gestiscono il doppio vantaggio, lasciando Martinez praticamente inoperoso, colpendo un palo con Taremi e portando a casa un successo ampiamente meritato.



Fiorentina, buon pari a Guimaraes: è tra le prime otto in Conference

Nella sesta giornata di Conference League la Fiorentina pareggia 1-1 contro il Guimaraes e si qualifica agli ottavi. In Portogallo gli uomini di Palladino non giocano un buon match e vengono puniti per le disattenzioni e il troppo spazio concesso ai lusitani che vanno avanti nella prima frazione con un tap-in facile di Gustavo (33′) dopo l’errore in uscita della Viola. Di Mandragora, all’87’, il gol del pari che permette ai toscani di conquistare un punto importante in ottica classifica, col pareggio che porta i viola al terzo posto staccando il pass per la qualificazione diretta agli ottavi.